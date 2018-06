Elezioni | alle urne per i Comuni

Elezioni comunali - urne aperte per 7 milioni di italiani - Alle 12 ha votato quasi il 20% : urne aperte dAlle 7 Alle 23 in 760 Comuni , 20 dei quali capoluoghi di provincia, per l'elezione di sindaco e consiglio comunale: sono quasi 7 milioni gli italiani chiamati Alle urne. E diventa un ...

Elezioni amministrative in Campania - alle 12 affluenza al 19 - 68% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica. Questa l'affluenza registrata alle 12 Nel dettaglio: AFRAGOLA = 21,10 ...

Elezioni - prime tensioni a Qualiano : blitz dei carabinieri nelle palazzine - caccia alle schede contraffatte : Qualiano - Operazioni di voto e prime tensioni a Qualiano, dove i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Giugliano stanno eseguendo un blitz nelle case popolari. I militari...

Come e dove si vota alle Elezioni comunali : I seggi sono aperti dalle 7 alle 23, e il sistema di voto cambia a seconda che si abiti in un comune con più o meno di 15mila abitanti: tutte le cose utili da sapere The post Come e dove si vota alle elezioni comunali appeared first on Il Post.

Dove e come si vota alle Elezioni amministrative di oggi : Nuovo chiamata alle urne per 6 milioni e 749 mila italiani. Domenica 10 giugno (eventuale ballottaggio due settimane più tardi, il 24), appuntamento con le amministrative in 761 Comuni. Si vota nelle Regioni a statuto ordinario e in Sicilia e in Sardegna. Seggi aperti dalle 7 alle 23, scrutinio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. I nuovi sindaci Si decide l’elezione diretta dei sindaci e dei ...

Elezioni - domani 500mila alle urne da Pomezia a Fiumicino Al voto Montesacro e Garbatella : Sedici Comuni della Città metropolitana, di cui cinque con più di 15 mila abitanti, e due Municipi della Capitale , Montesacro e Garbatella-Ostiense, , per un totale di circa 500 mila elettori ...

