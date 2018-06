Elezioni | alle 19 ha votato il 44% degli aventi diritto

Elezioni - alle urne per i Comuni | : Seggi aperti dalle 7 alle 23. Oltre 125mila elettori liguri. In tutta Italia alle urne il 19%82 a mezzogiorno.|

Elezioni comunali - alle ore 19 l'affluenza è intorno al 44% : del 44,05% l'affluenza rilevata alle ore 19 in 623 Comuni dei 760 chiamati alle urne per le Elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. alle precedenti Elezioni omologhe, alle ore 19, ...

Elezioni - si vota in 761 comuni. Affluenza in crescita : 44 - 05% alle 19 : Test importante per i partiti oggi in 761 comuni dove si va al voto per rinnovare i consigli comunali . La legge sui sindaci prevede il ballottaggio tra i migliori due candidati , nei comuni oltre i ...

Elezioni Comunali 10 Giugno 2018 - tutti i dati dell’affluenza alle urne alle ore 19 città per città [ELENCO] : E’ in calo l’affluenza alle urne per le Elezioni Comunali di oggi, Domenica 10 Giugno 2018: si vota in centinaia di comuni in tutt’Italia, e l’ultimo dato sull’affluenza alle urne delle ore 19:00 è inferiore al 44% in Italia. Le urne chiuderanno alle ore 23:00 di questa sera. alle precedenti Comunali del 2013, alla stessa ora aveva votato poco più del 40% degli elettori ma in quell’occasione si sarebbe ...

Elezioni comunali 2018 - affluenza in crescita alle 19. Il dato città per città : Chiamati alle urne quasi 7 milioni di italiani, circa un sesto dell'intero elettorato. Cresce l'affluenza rispetto alle precedenti Elezioni omologhe: alle 12 sfiora il 20%. alle precedenti ...

Elezioni comunali 2018 - sfide tra alleati mentre Di Maio rompe il silenzio : Perché, per quanto limitato , votano poco meno di 7 milioni di elettori, e di carattere amministrativo, quindi con logiche a volte molto territoriali, sarà analizzato con gli occhi della politica. E ...

Elezioni in 761 comuni. I risultati si sapranno dalle 23. Affluenza in crescita alle 12 - top a Imperia : Test importante per i partiti oggi in 761 comuni dove si va al voto per rinnovare i consigli comunali . La legge sui sindaci prevede il ballottaggio tra i migliori due candidati , nei comuni oltre i ...

COME SI VOTA ALLE Elezioni COMUNALI 2018/ Video - Amministrative : chi ha più da perdere? : COME si VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2018 Amministrative: urne aperte dALLE ore 7:00 di questa mattina. Si voterà fino ALLE ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Elezioni amministrative in Campania - alle 12 affluenza al 19 - 68% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica. Questa l'affluenza registrata alle 12 Nel dettaglio: AFRAGOLA = 21,10 ...

Elezioni - si vota in 761 comuni. Affluenza in crescita alle 12 - top a Imperia. Test per M5S e Lega : Test importante per i partiti oggi in 761 comuni dove si va al voto per rinnovare i consigli comunali . La legge sui sindaci prevede il ballottaggio tra i migliori due candidati , nei comuni oltre i ...