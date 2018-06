Electronic Arts al lavoro su un servizio per giocare in streaming su ogni dispositivo

Electronic Arts ha annunciato Origin Access Premier : Oggi, in occasione dell'EA Play di Los Angeles, Electronic Arts ha annunciatoOrigin Access Premier, il nuovo abbonamento che rivoluziona il modo di giocare su PC. I giocatori potranno vivere prima di chiunque altro le novità per PC di EA, a partire dalle novità più attese dell'anno come EA SPORTS FIFA 19, Battlefield V, Anthem e EA SPORTS Madden NFL 19."Milioni di giocatori hanno già provato l'esperienza di giocare tanti titoli attraverso i ...

E3 2018 : Electronic Arts punta a prendersi tutto - editoriale : Electronic Arts è spesso stata al centro di aspre polemiche a causa di alcune forti decisioni aziendali - pensiamo all'implementazione delle loot box in Star Wars: Battlefront II -, ma alla conferenza dell'EA Play pre-E3 2018 ha dimostrato di essere uno dei produttori di videogiochi più grandi al momento. Non tanto su un discorso qualitativo, che meriterebbe ben più ampie riflessioni, bensì da un punto di vista commerciale.Per prima cosa, ...

Battlefield V : lo shooter di Electronics Arts torna alle Seconda Guerra Mondiale : Electronics Arts ha svelato il 23 maggio i primi dettagli su Battlefield V, nuovo capitolo nella saga di sparatutto a sfondo militare in arrivo il 19 ottobre, che riporterà i giocatori sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale come 16anni fa fece Battelfield 1942, primo capitolo della serie. Il nuovo capitolo sembra fare incetta di quanto di buono offerto dai precedenti capitoli, vedendo la modalità single player offerta nuovamente ...

Electronic Arts chiarisce il ruolo delle microtransazioni in futuro : Loot box e microtransazioni sono stati un vero uragano di problemi per Electronic Arts nel corso dell'ultimo anno, a cominciare dalle polemiche per Star Wars: Battlefront 2 o, ancora prima, con La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra. Eppure, in un recente meeting finanziario, l'amministratore delegato di EA Andrew Wilson ha detto che la società sta per puntare sulle microtransazioni e ha contestato la lamentela comune sul fatto che esse ...

Le loot box sono gioco d'azzardo? Electronic Arts ribadisce - assolutamente no : La calda stagione delle polemiche contro le loot box sembra finalmente raffreddarsi, dopo che la questione è arrivata sul tavolo di alcune nazioni europee che negli scorsi mesi hanno progressivamente adottato disegni di legge che le bandiscono definitivamente considerandole una forma di gioco d'azzardo.Electronic Arts è stato il publisher forse più coinvolto nelle polemiche relative alle loot box, e in un recente incontro finanziario i vertici ...

Electronic Arts registra una crescita nei risultati finanziari. Si contano 54 milioni di giocatori per il franchise di Battlefield : Nel prossimo anno, espanderemo il mondo di gioco con nuove incredibili esperienze e nuove IP, più concorrenza e programmi di abbonamento leader del settore. Non c'è mai stato un momento più eccitante ...

Electronic Arts registra una crescita nei risultati finanziari. Si contano 54 milioni di giocatori per il franchise di Battlefield : Electronic Arts ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, relativo al periodo compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 marzo.Potete vedere voi stessi le cifre rilevanti nella tabella sottostante, che mostrano una crescita anno su anno:Qui sotto, invece, i risultati per l'intero anno fiscale:Read more…