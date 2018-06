huffingtonpost

: Edoardo Albinati: 'L'immigrazione? Comporta problemi, ne sono cosciente. Serve una politica ragionevole' - HuffPostItalia : Edoardo Albinati: 'L'immigrazione? Comporta problemi, ne sono cosciente. Serve una politica ragionevole' - mxmanghi : RT @HuffPostItalia: Edoardo Albinati: 'L'immigrazione? Comporta problemi, ne sono cosciente. Serve una politica ragionevole' - jovinow : RT @HuffPostItalia: Edoardo Albinati: 'L'immigrazione? Comporta problemi, ne sono cosciente. Serve una politica ragionevole' -

(Di domenica 10 giugno 2018) "Confesso di essere uno di quelli che fino a due mesi fa non distingueva il Niger dalla Nigeria. Mentre a Rebibbia i miei studenti erano chini sul foglio col compito in classe di analisi logica, mistudiato bene la cartina dell'Africa appesa al muro. Ed eccola qui, lampante, a colori, la ragione per cui oggi il Niger è il crocevia a cui tutti guardano con allarme".Inizia così "Otto giorni in Niger" (Baldini+Castoldi, pp. 75), l'ultimo libro difirmato con la compagna, l'attrice e scrittrice Francesca D'Aloja. Un diario a due voci attraverso l'Africa e le migrazioni scandito da un viaggio compiuto dalla coppia l'anno scorso, a metà dicembre, con il supporto dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. "Il libro – puntualizza- inizia così perché, in generale, trovo sempre interessante quando uno non ...