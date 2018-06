Ecoterapia | come la natura ci rende vitali

ilgiornale

(Di domenica 10 giugno 2018) Secondo studi recenti di psicologia il contatto con laè in grado di apportare tanti benefici di tipo emotivo e fisiologico. Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più l"eco-terapia che non è altro che un modo di curarsi in manierale tramite l"interazione con gli elementili che la Madre Terra ci offre. L"Eco-terapia è costituita da diverse sfaccettature e pratiche. Ne sono esempi l"Ortoterapia, ossia il curare un proprio orto personale o la Silvoterapia che consiste nell"abbracciare gli alberi per godere di tutte le loro energie.Trascorrere del tempo in un bosco, sedersi accanto ad un ruscello, dedicarsi al giardinaggio, interagire con gli animali domestici sono tutte pratiche che apportano benefici salutari di cui farne il pieno senza riserve. Trasformare queste pratiche in costanti della nostra vita quotidiana sarebbe una sorta di rivoluzione ...