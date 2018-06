E3 2018 | un nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider

E3 2018 : Forza Horizon 4 svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

E3 2018 : Battlefield 5 ritorna con un nuovo trailer : Battlefield 5 in occasione della conferenza di Microsoft di oggi ritorna sul palco dell'E3 con un nuovo trailer, nonostante la presenza di ieri anche nella conferenza di EA.Come possiamo vedere, si tratta di un trailer non molto lungo, ma offre senz'altro qualche nuovo dettaglio della Seconda Guerra Mondiale di EA.Cosa ne pensate? Potete vedere il filmato di seguito:Read more…

E3 2018 : Crackdown 3 rivela un nuovo trailer : Crackdown 3 sale sul palco della conferenza Microsoft e si mostra in un nuovo trailer che riportiamo di seguito. Cosa ne pensate?Crackdown 3 è un titolo action/adventure per Microsoft Windows e Xbox One con lo sviluppo guidato dagli sviluppatori britannici Reagent Games e Sumo Digital, con l'ex capo di Realtime Worlds e il creatore della serie David Jones coinvolti nel progetto e pubblicato da Microsoft Studios . Continuando la serie nove anni ...

E3 2018 : Metro Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…

E3 2018 : Fallout 76 si mostra con un nuovo trailer esclusivo e nuovi dettagli : Microsoft alla sua conferenza dell'E3 lancia un nuovo trailer di Fallout 76, rivelando qualche nuova informazioni riguardo il nuovo capitolo seppur senza sbilanciarsi riguardo la tipologia di gioco.Il gioco vanterà 4 volte le dimensioni di Fallout 4, è stato inoltre rivelato il setting del gioco, ci muoveremo infatti tra le lande della West Virginia. Nei panni del nostro personaggio, inoltre, saremo tra i primi a esplorare le Wasteland. ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel nuovo leader - +1 su Lewis Hamilton! Che sorpasso in Canada : Sebastian Vettel si è portato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Canada ed è così balzato al comando superando Lewis Hamilton di un punto. Il teutonico ha sfruttato al meglio la pole position, ha dominato la gara e ha approfittato anche della deludente prova del britannico che ha chiuso in quinta posizione. I due grandi rivali si contenderanno l’iride visto che Valtteri Bottas è ...

Command and Conquer : Rivals è il nuovo strategico mobile EA dall’E3 2018 : Command and Conquer: Rivals è un nuovo titolo strategico 1VS1 targato Electronic Arts per dispositivi mobili Android e iOS, presentato durante l'E3 2018. L'articolo Command and Conquer: Rivals è il nuovo strategico mobile EA dall’E3 2018 proviene da TuttoAndroid.

E3 2018 : un tuffo in Anthem con data di uscita - trailer - nuovo video gameplay e tanti dettagli : Anthem ha concluso la conferenza EA all'E3 2018 con una lunga chiacchierata tra gli sviluppatori, che oltre a mostrare un nuovo trailer hanno svelato tantissimi dettagli inediti sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Per lo studio, Anthem non sarà un classico MMO né un single player, ma una un'esperienza in grado di ibridare questi due generi. Il vastissimo open-world del gioco sarà condiviso tra tutti gli utenti e offrirà una storia ...

E3 2018 : Sea of Solitude è il nuovo indie della famiglia EA Originals : Una piccola frazione della conferenza EA nell'ambito dell'E3 2018 è stata dedicata a Sea of Solitude, videogioco indie sviluppato dallo studio tedesco Jo-Mei Games che sarà il secondo dopo A Way Out ad entrare nella famiglia degli indie EA Originals.[news in fase di elaborazione]Read more…

E3 2018 : FIFA 19 in un nuovo trailer che conferma la licenza ufficiale della Champions League : FIFA 19 avrà i diritti della Champions League, è ufficiale. Si tratta di un grandissimo annuncio per il calcistico di casa EA dato che la competizione in precedenza era in mano ai rivali di sempre di Pro Evolution Soccer. La competizione sarà presente in tutte le modalità, Il Viaggio, FIFA Ultimate Team, la carriera ma anche con una modalità completamente dedicata a questa importantissima competizione. Si tratta di un'aggiunta davvero ...

