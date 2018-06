E3 2018 | The Awesome Adventures of Captain Spirit si mostra nel trailer d' annuncio

E3 2018 : presentato un trailer gameplay di Ori and the Will of Wisps : Microsoft ha aperto col botto questo E3 2018 presentando una delle esclusive più attese dai fan. Stiamo parlando di Ori and the Will of Wisps, adventure\platform sviluppato dai ragazzi di Moon Studios.Il trailer gameplay che potete trovare qui sotto mostra il protagonista Ori in compagnia di alcune creature, che apparentemente lo aiuteranno a superare i vari livelli di gioco. Nel trailer compaiono anche le minacciose creature (probabilmente dei ...

EA Play 2018 : da Battlefield V ad Anthem - passando per Fifa19 - la prima conferenza dell’E3 non presenta sorprese. O quasi : Come da tradizione, Electronic Arts inaugura l’E3, la kermesse di Los Angeles dedicata ai videogame, proponendoci una carrellata di titoli che vedono il loro fulcro in Fifa19, Anthem e Battlefield V. Una presentazione in sé che ha mancato, a nostro parere, nel dare il giusto rilievo ai titoli di punta, spesso mostrando trailer inconsistenti e privi di gamePlay. Senza particolari momenti che abbiano saputo creare hype, il keynote di EA è ...

E3 2018 : alle 3 : 30 seguite in diretta con noi la conferenza Bethesda! : Prima diretta dell'E3 2018 che metterà a dura prova i fan italiani a causa di un orario di certo non particolarmente favorevole, anzi. alle 03:30 di lunedì 11 giugno (orario italiano ovviamente) sarà tempo della conferenza E3 di Bethesda.L'evento si concentrerà inevitabilmente su Fallout 76 e su Rage 2 ma le aspettative sono da tradizione molto alte e in molti sperano in qualche sorpresa di peso. La più plausibile è un DLC di Prey già parecchio ...

Prime immagini The Division 2 dall’E3 2018 svelano novità su ambientazione e armi : The Division 2 sarà sicuramente uno dei giochi di punta della conferenza Ubisoft all'E3 2018. Ricordiamo che si terrà lunedì 11 giugno alle 22:00 orario italiano, ed è possibile seguirla qui su YouTube. Le Prime immagini di The Division 2 svelano l'ambientazione? Durante l'E3 ogni anno, sia la convention center che in tutta la città di Los Angeles, vengono appesi banner e striscioni pubblicitari dei giochi che più rappresentano un publisher. ...

Diretta E3 2018 conferenza Bethesda : streaming e orario per l’11 giugno : L'E3 2018 ha preso il via la scorsa notte (italiana) con l'atteso evento dedicato a Electronic Arts: l'EA Play 2018 ha fatto da apripista, e ovviamente tutti gli altri procederanno senza soluzione di continuità sul palco del centro fieristico di Los Angeles, pronti a sorprendere i propri affezionatissimi fan con annunci e conferme sui titoli in arrivo nei prossimi mesi. Se nella tarda serata di oggi l'E3 2018 porterà al cospetto dei giocatori ...

E3 2018 : Anthem - anteprima : È passato un anno, un intero giro del calendario dalla presentazione in pompa magna di Anthem durante la scorsa edizione dell'E3 di Los Angeles. Il debutto del lavoro presentato da Bioware è riuscito, durante la conferenza di Electronic Arts, a fissarsi nella mente dei giocatori di tutto il mondo, estasiati dalla magnificenza tecnica di questa nuova IP. Da quel lungo filmato ormai sembrano passati anni luce, complice la totale riservatezza di ...

Trooping the Colour 2018 : la prima volta di Meghan Markle al compleanno della regina : Uno scatto che avrebbe fatto il giro del mondo e che ormai appartiene ad una vita passata. Il nuovo look di Meghan Markle Per il compleanno della regina Elisabetta, Meghan Markle ha optato per ...

MEGHAN MARKLE AL TROOPING THE COLOUR 2018/ Foto : la moglie di Harry incanta alla sua prima parata : La prima volta di MEGHAN MARKLE al TROOPING The COLOUR 2018. La moglie del principe Harry e duchessa di Sussex alla parata per celebrare la Regina Elisabetta II. Un vero e proprio incanto: è così che molti hanno definito MEGHAN MARKLE alla sua prima presenza alla parata in onore della Regina Elisabetta II. La duchessa del Sussex ha fatto capolino al TROOPING the coluor 2018 in carrozza, ovviamente al fianco del suo novello marito, il ...

E3 2018 : un tuffo in Anthem con data di uscita - trailer - nuovo video gameplay e tanti dettagli : Anthem ha concluso la conferenza EA all'E3 2018 con una lunga chiacchierata tra gli sviluppatori, che oltre a mostrare un nuovo trailer hanno svelato tantissimi dettagli inediti sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Per lo studio, Anthem non sarà un classico MMO né un single player, ma una un'esperienza in grado di ibridare questi due generi. Il vastissimo open-world del gioco sarà condiviso tra tutti gli utenti e offrirà una storia ...

E3 2018 : EA annuncia la data di uscita di ANTHEM : Electronic Arts ha annunciato che ANTHEM, la sua nuova IP creata con il team BioWare, uscirà ufficialmente il 22 febbraio 2019. ANTHEM è il titolo Action RPG con al centro l’esperienza multiplayer in cui i videogiocatori potranno personalizzare la vasta gamma dei loro Javelin superequipaggiati e creare una squadra per esplorare un ecosistema in continuo mutamento e affrontarne in combattimento le ...

Trooping The Colour 2018 - i look di Meghan e Kate a confronto : Oggi in Regno Unito c’è aria di festa, in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina Elisabetta. Trooping The Colour, questo il nome della parata, è una tradizione che si perpetua ormai da quasi tre secoli, tra uniformi militari per gli uomini e look elegantemente glamour per le donne. Per poi riunire tutti i reali sul celebre balcone di Buckingham Palace, compresa, oggi per la prima volta, Meghan Markle. LEGGI ...

Trooping The Colour 2018 - Meghan strega tutti e oscura anche Kate Middleton : Perfetta, impeccabile, bellissima: Meghan Markle ha stregato tutti durante il Trooping The Colour, il tradizionale evento per festeggiare il compleanno della Regina. La neo Duchessa di Sussex ha sfilato insieme al resto della famiglia reale, davanti a migliaia di sudditi che dalle prime luci dell’alba attendevano l’inizio della parata per poterla ammirare. E lei, stupenda e radiosa, non ha deluso le aspettative. Per l’occasione ...

Trooping The Colour 2018 - il nuovo look beauty di Meghan Markle : Sono trascorse appena tre settimane dalle nozze con il principe Harry d’Inghilterra, ma quella apparsa oggi al Trooping The Colour, la tradizionale parata che festeggia il compleanno della regina Elisabetta, è stata una Meghan Markle tutta nuova.-- Radiosa, appena tornata dalla luna di miele, prima in Canada e poi qualche giorno in un castello irlandese, la neo duchessa di Sussex ha rinnovato molto del suo beauty look, a partire dai ...