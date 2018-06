E3 2018 | Phil Spencer conferma una nuova Xbox in sviluppo nel corso della conferenza di

E3 2018 : Phil Spencer promette "15 world premiere e molto altro" alla conferenza Xbox : A poco più di un'ora dall'inizio della conferenza E3 2018 di Xbox l'attesa è inevitabilmente alle stelle e le tante indiscrezioni e rumor avranno finalmente una conferma o una smentita a partire dalle 22:00.Sappiamo che la conferenza dovrebbe durare circa 100 minuti e ora abbiamo delle informazioni anche su quelli che dovrebbero essere i contenuti che caratterizzeranno questi 100 minuti. Il boss della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, ...

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv : Alaphilippe primo al secondo Gpm (7^ tappa) : DIRETTA Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 7^ tappa Moutiers-Saint Gervais di 136 km, altro arrivo in salita per chiudere la corsa(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Giro del Delfinato 2018 : Julian Alaphilippe implacabile - Gianni Moscon maglia gialla! Vincenzo Nibali si stacca nel finale : La quarta tappa del Giro del Delfinato 2018 vede trionfare Julian Alaphilippe. Il corridore francese si è imposto a Lans-en-Vercors, primo arrivo in salita di questa edizione, battendo allo sprint l’irlandese Daniel Martin, il britannico Geraint Thomas e il transalpino Romain Bardet. In classifica generale balza al comando il nostro Gianni Moscon, che oggi ha chiuso in nona posizione e va a vestire così la maglia Gialla. Partenza a tutta del ...

Giro del Delfinato 2018 – Prova di forza di Alaphilippe - il francese vince la 4ª tappa. Moscon in maglia gialla [FOTO] : Julian Alaphilippe vince la quarta tappa del Giro del Delfinato 2018, battendo sul traguardo Martin e Thomas. Gianni Moscon si prende la maglia gialla Cambia padrone la maglia gialla del Giro del Delfinato 2018, il nono posto di Gianni Moscon nella quarta tappa del Criterium permette al corridore del Team Sky di superare in vetta alla classifica il compagno di squadra Kwiatkowski. Sorrisi anche per Julian Alaphilippe, che taglia per primo il ...

Phil Spencer svela la durata della conferenza E3 2018 di Microsoft : Manca pochissimo all'inizio dell'E3 2018, i protagonisti dell'industria, sviluppatori e publisher, sono ormai pronti all'importante evento di Los Angeles e, ovviamente, anche Microsoft ha già preparato tutto il necessario per tenere la sua attesa conferenza in programma domenica, 10 giugno, alle ore 22 (italiane).La conferenza del colosso di Redmond è di particolare interesse perché Microsoft dovrà, in qualche modo, rispondere alla strategia ...

Eden - film Rai Movie/ Soggetto scritto da Richard B. Philips e Chong Kim (oggi - 26 maggio 2018) : Eden, il film thriller in onda su Rai Movie oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Jamie Chung, Beau Bridges e Matt O'Leary, alla regia Megan Griffiths. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:40:00 GMT)

Fed Philadelphia : possibili anche altri tre rialzi tassi nel 2018 : Stando ad Harker, negli Stati Uniti l' inflazione resta sotto controllo, l'economia va bene e il tasso di disoccupazione , ad aprile sceso al 3,9%, minimi del dicembre 2000, , calerà al 3,6% prima di ...

UNA NOTTE DA LEONI 2 - ITALIA 1/ Info streaming del film di Tom Phillips (oggi - 21 maggio 2018) : Una NOTTE da LEONI 2, il film in onda su ITALIA 1 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, alla regia Tom Phillips. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:49:00 GMT)

Regione : Giornalismo. DIG Awards 2018 : selezionati i 25 finalisti - a Riccione storie e reporter di ogni parte del mondo. Hacker - media e politica : in anteprima il video di Philip Di Salvo - European Journalism Observatory - : Tra le candidature inviate da tutto il mondo, la giuria presieduta dal reporter statunitense Jeremy Scahill ha selezionato 25 finalisti, suddivisi in sette sezioni di concorso tra inchieste, ...

NBA 2018 : Boston batte Philadelphia in gara-5 e chiude la serie. Ora la sfida con Cleveland : I Boston Celtics si sono qualificati alla loro seconda finale consecutiva della Eastern Conference. L’avversaria sarà lo stesso dello scorso anno, i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Nella notte i verdi hanno battuto Philadelphia per 114-112 in gara-5, chiudendo quindi la serie sul 4-1. Il successo decisivo è arrivato in volata. I 76ers hanno venduto cara la pelle e tutto si è risolto a 2.4″ dalla fine, quando Marcus Smart ha ...

Playoff NBA 2018 : Philadelphia è ancora viva - Cleveland fa 4-0 : Per una serie che si chiude, l’altra resta ancora in bilico. Nella notte si sono disputate le due gare 4 delle semifinali delle Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: i Cleveland Cavaliers non hanno avuto problemi a conquistare anche questo successo contro i Toronto Raptors, assicurandosi l’accesso alla finale dell’Est, mentre i Philadelphia 76ers sono riusciti ad evitare l’eliminazione vincendo la loro prima ...

Playoff NBA 2018 : un miracolo di Belinelli non basta a Philadelphia - Boston e Cleveland volano sul 3-0 : Sembrano ormai in dirittura d’arrivo le due semifinali della Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: entrambe le serie, infatti, nella notte sono arrivate al punteggio di 3-0. Da una parte i Cleveland Cavaliers, nonostante un ultimo quarto in cui hanno concesso troppo, sono riusciti ad imporsi sui Toronto Raptors, mentre dall’altra i Philadelphia 76ers si sono arresi all’overtime ai Boston Celtics. Partiamo proprio da ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-2 108-103 : Jayson Tatum guida la rimonta da -22 : è 2-0 Celtics : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 108-103 Sotto di 22 punti all'inizio del secondo quarto non ha fermato i Boston Celtics dal mandare a segno la più grande rimonta ai Playoff della propria storia dai ...

NBA 2018 : strepitoso LeBron James - Cleveland passa ancora a Toronto. 2-0 Boston su Philadelphia : L’incubo Cleveland è tornato per Toronto. I Cavaliers, dopo aver vinto gara-1, hanno nuovamente espugnato l’Air Canada Centre, mettendo con le spalle al muro la testa di serie numero uno della Eastern Conference, ora sotto 0-2 e con il fattore campo decisamente a sfavore. Il successo in gara-2 dei Cavs è stato frutto di un’altra strepitosa prova di LeBron James, che ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 43 punti, 8 ...