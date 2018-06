E3 2018 | non solo Gears of War 5 | Microsoft annuncia anche Gears Tactics e Gears Pop

Non è l'Arena | Puntata 10 giugno 2018 : ...

F1 - GP Canada 2018 : Kimi Raikkonen - un fine settimana orribile. Qualifiche e partenza sbagliate - così non è utile alla Ferrari : Un giorno da ricordare per la Ferrari questo del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa vince con Sebastian Vettel su una pista che negli ultimi anni era stata un feudo di Lewis Hamilton e della Mercedes (tre vittorie consecutive). Il 50° successo in carriera per Seb pone fine, infatti, al digiuno Ferrarista, su questo tracciato, che durava da 14 anni e, guardando all’attualità, vale il ritorno in vetta al ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Non mi aspettavo una gara così negativa - dobbiamo crescere per tenere testa alla Ferrari” : Non può certo essere soddisfatto Lewis Hamilton del quinto posto conquistato nel Gran Premio del Canada di oggi. L’inglese, che era reduce da tre vittorie consecutive sul circuito dell’isola di Notre-Dame (dei suoi sei in totale) non è mai stato della partita e, dopo il quarto posto di ieri in qualifica, in gara scivola di un altro gradino, non riuscendo nemmeno ad attaccare Daniel Ricciardo che, a sua volta, non era nelle migliori ...

Frosinone-Palermo - Finale Playoff Serie B 2018 : date - programma - calendario - orari e tv. In palio la promozione in Serie A : Palermo-Frosinone sarà la Finale dei Playoff di Serie B. Il doppio confronto, che si giocherà in andata e ritorno, metterà in palio l’ultima promozione per la Serie A 2019. I siciliani hanno eliminato il Venezia in semiFinale mentre i laziali hanno faticato parecchio per avere la meglio sul Cittadella con un doppio pareggio. Ora il confronto Finale che vale un posto al sole. Il Palermo giocherà il match d’andata in casa mercoledì 13 ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Non potevo andare oltre il secondo posto - alla fine ero in crisi con il carburante..” : Valtteri Bottas chiude il Gran Premio del Canada con una seconda posizione che sembra davvero il massimo che oggi il finlandese potesse conquistare. La sua Mercedes non era alla pari della Ferrari in fatto di potenza e si deve accontentare della piazza d’onore. Anzi, nel finale deve addirittura difendersi da uno scatenato Max Verstappen che, per poco, non lo riesce ad attaccare proprio in extremis. Nel bilancio di fine gara, il bicchiere ...

Frosinone-Cittadella 1-0 - playoff Serie B 2017/2018 : risultato e diretta live : Frosinone-Cittadella, ritorno semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Volley - Nations League 2018. Final Six : non è ancora detta l’ultima parola. Serve l’impresa! : Dopo l’amara sconfitta per 3-2 di questa mattina contro il Giappone, si complica per l’Italia la corsa verso la Final Six. Ad Osaka, un’ ItalVolley priva di Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, colleziona infatti due sconfitte per 3-2 contro Polonia e Giappone, e una sola vittoria per 3-1 contro la Bulgaria. A questo punto della competizione, la compagine tricolore si trova al settimo posto. Le prime sei posizioni sono occupate da ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Sugimoto e Puccio trionfano a Vail - a Moroni non riesce una nuova impresa : A Vail (USA) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che entrerà nel programma olimpico da Tokyo 2020. Oggi spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica. Al maschile ha vinto il giapponese Rei Sugimoto che è tornato a imporsi nel circuito dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta. Il 26enne, terzo la scorsa settimana a Hachioji, ha completato la prova con 2T 4z 4 5 ...

Mondiali Russia 2018 - non solo gloria e prestigio : pioggia di denaro per la Nazionale che diventerà campione del mondo : La Fifa verserà ben 32 milioni di euro alla Nazionale che vincerà i Mondiali di Russia 2018 La Fifa ha stabilito i premi in denaro per le nazionali che parteciperanno ai Mondiali. Circa 32 milioni di euro (37 milioni di dollari) andranno ai vincitori di Russia 2018. I premi per la Coppa del mondo sono saliti del 40% rispetto a quelli dell’edizione precedente. Le 32 federazioni partecipanti riceveranno 668 milioni di euro, per la maggior ...

Lotta - Europei Under23 2018 : William Raffi non compie l’impresa - l’Italia chiude la competizione con un bronzo : Si chiudono con una medaglia di bronzo per l’Italia gli Europei Under23 2018 di Lotta a Istanbul, in Turchia. Il podio conquistato da Enrica Rinaldi nella categoria -72 kg grazie al successo per 5-0 nella finale terzo posto contro la russa Zakharchenko rappresenta l’unico vero acuto di un gruppo che comunque può vantare elementi di assoluto spessore per puntare molto in alto. L’ultimo italiano in gara, William Raffi, è stato ...

Alessia Macari e Kragl - matrimonio rimandato : non si sposano più nel 2018 : Quando si sposano Alessia Macari e Oliver Kragl? Il matrimonio non sarà nel 2018 Dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta lo scorso autunno, sono in molti ad aspettare le nozze di Alessia Macari e Oliver Kragl. Ma l’evento non è stato ancora fissato: ergo, i due non si sposeranno entro la fine del 2018, […] L'articolo Alessia Macari e Kragl, matrimonio rimandato: non si sposano più nel 2018 proviene da Gossip e Tv.

Frosinone-Cittadella - playoff Serie B 2017/2018 : formazioni ufficiali e diretta live : Frosinone-Cittadella, ritorno semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

EA Play 2018 : da Battlefield V ad Anthem - passando per Fifa19 - la prima conferenza dell’E3 non presenta sorprese. O quasi : Come da tradizione, Electronic Arts inaugura l’E3, la kermesse di Los Angeles dedicata ai videogame, proponendoci una carrellata di titoli che vedono il loro fulcro in Fifa19, Anthem e Battlefield V. Una presentazione in sé che ha mancato, a nostro parere, nel dare il giusto rilievo ai titoli di punta, spesso mostrando trailer inconsistenti e privi di gamePlay. Senza particolari momenti che abbiano saputo creare hype, il keynote di EA è ...