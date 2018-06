E3 2018 | Microsoft acquisisce una serie di nuovi studi

E3 2018 : Metro Exodus protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…

E3 2018 : Ora in diretta la conferenza Xbox di Microsoft : Molti di voi ci hanno chiesto di poter seguire le conferenze pre-E3 in un formato "al naturale", ovvero senza i commenti della nostra fantastica redazione! Ecco perché oggi siamo qui per seguire assieme a voi (silenziosi) la conferenza Xbox di Microsoft, che potete vedere qui sotto e commentare ancora più sotto!Se invece preferite seguire la diretta in compagnia dei nostri commentatori Michele Sollazzo e Giuseppe Carrabba, potete farlo sui ...

Diretta streaming E3 2018 Microsoft : tutti gli annunci Xbox One il 10 giugno : Tutto pronto per l'E3 2018 Microsoft. La casa di Redmond con a capo Phil Spencer nel settore gaming deve mostrare i muscoli quest'anno se non vuole rimanere indietro. L'orario della conferenza è previsto per le ore 22:00 in Italia di oggi 10 giugno, ne vedremo delle belle. La Diretta streaming potrà essere seguita tramite il video che trovate in basso e gli aggiornamenti, sotto forma di testi e video, che troverete nel corso della conferenza ...

E3 2018 : alle 22 seguite in diretta con noi la conferenza Microsoft! : Dopo la prima conferenza dedicata ad EA è già il momento di guardare oltre verso il primissimo appuntamento in compagnia di una delle compagnie produttrici di console. Ad aprire le danze di questo "gruppetto" è una Microsoft che ha indubbiamente parecchio da dimostrare.Dopo l'ennesimo rinvio di Crackdown 3, le promesse di sviluppo di nuove IP e di un impegno importante in ambito first-party, il colosso di Redmond dovrà quanto meno fare ...

E3 2018 : Le aspettative per la conferenza Microsoft - articolo : Ultimamente tanti occhi sono puntati su Microsoft e i risultati ottenuti durante questa generazione, con parecchio terreno da recuperare nei confronti della diretta avversaria Sony, complice una carenza di esclusive sia sul fronte qualitativo che quantitativo. Quello su cui gli americani hanno lavorato sodo, sono senza dubbio le infrastrutture e i servizi erogati, dal Game Pass al futuro ricercato nel cloud, senza dimenticare il lancio di una ...

Phil Spencer svela la durata della conferenza E3 2018 di Microsoft : Manca pochissimo all'inizio dell'E3 2018, i protagonisti dell'industria, sviluppatori e publisher, sono ormai pronti all'importante evento di Los Angeles e, ovviamente, anche Microsoft ha già preparato tutto il necessario per tenere la sua attesa conferenza in programma domenica, 10 giugno, alle ore 22 (italiane).La conferenza del colosso di Redmond è di particolare interesse perché Microsoft dovrà, in qualche modo, rispondere alla strategia ...

E3 2018 Microsoft - una line up di giochi che non farà sconti : Microsoft è tornata a parlare della sua conferenza prevista per l'E3 2018: spesso, quest'anno, il colosso di Redmond ha anticipato che il suo showcase sarà ' scoppiettante', ma in queste ore i suoi piani alti hanno rimarcato il concetto. Non molto tempo fa, infatti, abbiamo scoperto che - al contrario delle loro consuete conferenze della durata di 90 minuti - la conferenza Microsoft dell'E3 2018 durerà ben due ore. Ciò implica che saranno tanti, ...

Microsoft parla di Windows Phone al Build 2018… ma per sbaglio : Uno scivolone che non è passato certamente inosservato quello fatto da Microsoft durante la seconda giornata del Build 2018 sopratutto dato l’argomento in esame. Se avete seguito tutto ma proprio tutto lo streaming della conferenza di Redmond dedicata agli sviluppatori avrete sicuramente notato che, ad un certo punto, una dirigente di Microsoft nomina “Windows Phone” mentre descrive e presenta la nuova applicazione Your Phone ...

Edu Day 2018 : Microsoft Italia collabora con le scuole per la digitalizzazione : In occasione dell’Edu Day 2018, Microsoft Italia ha annunciato, tramite un comunicato stampa, la propria intenzione di continuare a diffondere ulteriormente la digitalizzazione delle scuole al fine di rendere lo studio più smart e incrementare la ricerca. Milano, 17 maggio 2018 – Oltre 1.200 i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e i ricercatori protagonisti del Microsoft Edu Day, l’evento dedicato al mondo dell’istruzione e della ...

Tutto sull’E3 2018 - orario e date conferenze Sony - Microsoft - Bethesda e non solo : L'E3 2018 è in programma a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, ma nei giorni precedenti si terranno le conferenze e i media briefing delle hardware house e dei principali publisher. A meno di un mese di distanza sono già stati svelati i primi dettagli sulle date e sugli orari italiani degli appuntamenti in programma per l'Electronic Entertainment Expo 2018. E3 2018: orari italiani e date conferenze Electronic Arts ha in programma l’EA Play per ...

Microsoft Build 2018 : diretta streaming dalle ore 17 : 30 : Il Build è l’evento annuale più importante per i Microsoft developer che consente di avere una panoramica delle future novità in arrivo su Windows e negli ambienti di sviluppo. Anche quest’anno la conferenza ha attratto migliaia di sviluppatori (circa 6000) e un interesse da parte degli utenti Microsoft davvero notevole. La diretta streaming ufficialmente avrà luogo dalle ore 17:30 del 7 e dell’8 maggio 2018. Ormai è chiaro ...

Il Microsoft Store diventerà la piattaforma più redditizia per gli sviluppatori [Build 2018] : Con un post sul Windows Blog, Microsoft ha annunciato in occasione del Build 2018 un aumento della percentuale dei guadagni che gli sviluppatori riceveranno dalle proprie applicazioni. A partire dalla fine dell’anno, le app consumer (esclusi i giochi per ovvi motivi) pubblicate nel Microsoft Store frutteranno ai developer il 95% delle entrate totali derivanti dall’acquisto delle applicazioni stesse oppure dai cosiddetti acquisti ...

