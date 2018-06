E3 2018 : Le aspettative per la conferenza Sony - articolo : La kermesse losangelina più amata dal popolo videogiocante è ormai dietro l'angolo, con i suoi annunci di rilievo, le sorprese inattese e, più in generale, tanta carne al fuoco per cui vale la pena dar fondo al portafoglio. I "big" dell'industria stanno per condurre le emozionanti conferenze, capaci di tenere incollati allo schermo (anche nottetempo) migliaia di utenti di tutte le bandiere: l'equivalente videoludico del FIFA World Cup per ...

Conferenza Square Enix E3 2018 : aspettative - giochi e orario : Tra i protagonisti più attesi dell'E3 2018 non si può non annoverare Square Enix: la compagnia nipponica si appresta a presenziare alla fiera in quel di Los Angeles con il proprio parco titoli, su cui non possono non svettare due veri e propri pezzi da novanta del calibro di Kingdom Hearts 3 e Shadow of the Tomb Raider. Ovviamente tanti altri sono i prodotti chiacchierati per questo E3 2018, e i nomi andremo ad analizzarli nel corso di questo ...