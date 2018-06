E3 2018 | Forza Horizon 4 svelato con un nuovo trailer

GAY PRIDE ROMA 2018/ Marcia della Brigata Arcobaleno nelle strade della Capitale : duro attacco di Forza Nuova : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi Marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:23:00 GMT)

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Croazia ai raggi X. Talento e forza fisica per fare faville - Modric e Mandzukic le stelle : Classe da vendere e una buona dose di cattiveria agonistica. Non manca nulla alla Croazia per compiere il definitivo salto di qualità, ma nei momenti chiave arriva il classico intoppo che fa saltare tutti i piani. La compagine allenata dal ct Zlatko Dalic dispone di tutte le carte in regola per sfondare ai Mondiali 2018 in Russia e rappresenta la classica variabile impazzita, l’avversario che nessuno gradirebbe incontrare. La Croazia, ...

Giro del Delfinato 2018 – Prova di forza di Alaphilippe - il francese vince la 4ª tappa. Moscon in maglia gialla [FOTO] : Julian Alaphilippe vince la quarta tappa del Giro del Delfinato 2018, battendo sul traguardo Martin e Thomas. Gianni Moscon si prende la maglia gialla Cambia padrone la maglia gialla del Giro del Delfinato 2018, il nono posto di Gianni Moscon nella quarta tappa del Criterium permette al corridore del Team Sky di superare in vetta alla classifica il compagno di squadra Kwiatkowski. Sorrisi anche per Julian Alaphilippe, che taglia per primo il ...

Moto – Honda Forza 125 YM2018 : più prestazioni - più agilità e più fruibilità : Dopo il grande successo sul mercato della Honda Forza 125 YM2018, ecco tutti i dettagli del restyling della due ruote Il successo di mercato che il Forza 125 riscuote in tutta Europa non conosce sosta, e così il modello 2018 migliora ulteriormente con un discreto ma profondo restyling. Inoltre, il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto dell’impianto luci, la strumentazione è stata ...

Honda - ecco il nuovo Forza 125 YM2018 : Grazie a un discreto ma profondo restyling Honda Forza 125 ha un look contemporaneo ancora più accattivante. Il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto...

ATTO DI FORZA/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi - 30 maggio 2018) : ATTO di FORZA, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Rachel Ticotin, alla regia Paul Verhoeven. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:05:00 GMT)

Moto3 - GP Italia 2018 : Marco Bezzecchi prova a rinforzare la leadership in casa. Jorge Martin per cambiare rotta : Il GP d’Italia è forse la gara più pazza e bella per la Moto3. Al Mugello l’equilibrio regna sovrano nella categoria più leggera, con le moto che sfrecciano e danno spettacolo sul lungo rettilineo d’arrivo e tra le curve del tracciato toscano. All’appuntamento Italiano ci arriva da leader Marco Bezzecchi, ancora in testa alla classifica nonostante la caduta di Le Mans. Un episodio sfortunato, che tuttavia non cancella ...

Fibrosi Polmonare Idiopatica : nuovi dati presentati ad ATS 2018 rafforzano l’efficacia e la sicurezza di nintedanib : Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi la presentazione di nuovi dati che rafforzano il profilo di efficacia, sicurezza e tollerabilità di nintedanib in pazienti con Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) nel corso dell’edizione 2018 del Congresso Annuale dell’American Thoracic Society (ATS 2018). “I dati presentati al Congresso avvalorano il noto profilo d’efficacia di nintedanib, e ne riconfermano quello di sicurezza, osservato negli studi ...

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo rafforza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018. La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa: il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino : Di seguito le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva la maglia azzurra (oltre alla rosa), Carapaz sempre avanti nella classifica riservata ai giovani. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT ...

Russia 2018 - #ForzaIslanda : quei vichinghi simpatici e geniali : Fratelli d'Islanda, l'Islanda s'è desta. E s'è desta da un po', come un geyser che ribolle dentro alla nuda terra: questi barbuti nordici cresciuti tra ghiacci e vulcani sono diventati maestri della ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves in lacrime : “Questa è la vita - non avevo la forza nelle gambe” : Il ciclismo sa essere al tempo stesso splendido e spietato. Un giorno ti senti di volare, quello dopo la bicicletta può diventare pesante come un’incudine che proprio non riesci a spingere. Il colombiano Esteban Chaves si trovava al secondo posto in classifica generale e, con tante montagne ancora da affrontare, sognava di conquistare la maglia rosa. Ogni ambizione è sfumata dopo oggi, con il corridore sud-americano arrivato al traguardo ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves in lacrime : “Questa è la vita - non avevo la forza nelle gambe” : Il ciclismo sa essere al tempo stesso splendido e spietato. Un giorno ti senti di volare, quello dopo la bicicletta può diventare pesante come un’incudine che proprio non riesci a spingere. Il colombiano Esteban Chaves si trovava al secondo posto in classifica generale e, con tante montagne ancora da affrontare, sognare di conquistare la maglia rosa. Ogni ambizione è sfumata dopo oggi, con il corridore sud-americano arrivato al traguardo ...