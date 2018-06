eurogamer

: RT @Eurogamer_it: E3 2018: Cuphead ritorna con un nuovo DLC #Cuphead - Xpyro1990 : RT @Eurogamer_it: E3 2018: Cuphead ritorna con un nuovo DLC #Cuphead - Eurogamer_it : E3 2018: Cuphead ritorna con un nuovo DLC #Cuphead - VG247it : Cuphead tornerà nel 2019 con nuovi boss e un nuovo personaggio - -

(Di domenica 10 giugno 2018) In occasione della conferenza Microsoft dell'E3 di oggi,to dopo un po' di tempo dal suo lancio per presentare il suo primo DLC.Il contenuto aggiuntivo si intitola "in the Delicious last Course" e come possiamo vedere ripropone il corroborato gameplay che ha reso celebre questo indie, in una serie di scenari inediti che sapranno certamente metterci alla prova nuovamente.Il DLC proporrà come possiamo vedere nuove armi, personaggi, e livelli che sapranno mettere alla prova i nostri riflessi. Il DLC è atteso nel 2019, nessuna data di lancio precisa è attualmente nota.Read more…