E3 2018 | Battlefield 5 ritorna con un nuovo trailer

EA Play 2018 : da Battlefield V ad Anthem - passando per Fifa19 - la prima conferenza dell’E3 non presenta sorprese. O quasi : Come da tradizione, Electronic Arts inaugura l’E3, la kermesse di Los Angeles dedicata ai videogame, proponendoci una carrellata di titoli che vedono il loro fulcro in Fifa19, Anthem e Battlefield V. Una presentazione in sé che ha mancato, a nostro parere, nel dare il giusto rilievo ai titoli di punta, spesso mostrando trailer inconsistenti e privi di gamePlay. Senza particolari momenti che abbiano saputo creare hype, il keynote di EA è ...

E3 2018 : Battlefield V - prova : La presentazione del nuovo Battlefield V è ancora fresca nella nostra memoria. Non più di tre settimane fa EA si dava per possibilista sul futuro Royale della serie, ma nulla più. Nel frattempo ai piani alti di EA il vento deve essere cambiato e qualcuno ha suggerito ai DICE di non essere timidi: ecco quindi che la modalità più amata del momento ci sarà, alla faccia di Black Ops 4 e Fortnite. Battlefield V avrà una modalità Battle Royale con ...

EA Play 2018 apre l’E3 2018 : presentati Battlefield 5 - FIFA 19 e tanti altri : L'E3 2018 è finalmente realtà: come consuetudine da svariati anni a questa parte è toccato a Electronic Arts, con il suo EA Play 2018, dare il via alle danze della kermesse losangeliana. Ovviamente il publisher statunitense non si è tirato indietro dinanzi al compito assegnatogli e, da buon padrone di casa, ha subito messo tutti a proprio agio svelando cosa bolle nel pentolone posto sul fuoco per i prossimi mesi. Vediamo dunque quali sono state ...

E3 2018 : Il Multiplayer di BATTLEFIELD V si mostra alla conferenza EA : Electronic Arts ha pubblicato il nuovo trailer di BATTLEFIELD V dedicato alla modalità Multiplayer. BATTLEFIELD V: Il Multiplayer in un video BATTLEFIELD V offrirà il più coinvolgente gameplay del franchise grazie all’ambiente sandbox che renderà uniche le battaglie della Seconda Guerra Mondiale consentendo ai giocatori di sentire la forza del combattimento negli episodi più nascosti ed inaspettati ...

E3 2018 : novità su singleplayer e multiplayer di Battlefield 5 : Quest'oggi in occasione della conferenza EA per l'E3 di Los Angeles si è parlato di Battlefield V e delle novità nel single e multiplayer.Battlefield quest'anno punta molto sulla customizzazione per quanto riguarda il comparto online. Potremo personalizzare nel dettaglio personaggi e veicoli, mentre il gameplay evolve in una direzione più esplosiva: migliorata e ampliata la distruttibilità del campo di battaglia, ora potremo saltare da una ...

E3 2018 : Battlefield V avrà una modalità Battle Royale : Nel corso dell'EA Play 2018 che si sta tenendo in questi minuti, gli sviluppatori hanno parlato ampiamente di quello che dovremo aspettarci in Battlefield V rivelando a sorpresa che il gioco riceverà una modalità Battle Royale in seguito al lancio del titolo, fissato per il 19 ottobre 2018.La modalità Battle Royale farà quindi parte del programma Tides of War di Battlefield V, l'insieme di contenuti completamente gratuiti che saranno resi ...