E3 2018 | annunciato Tales of Vesperia Definitive Edition

(Di lunedì 11 giugno 2018)ofè considerato da molti come il miglior capitolo della fortunata serie Jrpg, fin da sempre principale rivale di Final Fantasy. Purtroppo però il titolo in questione non ha fatto un gran parlare di sè, in quanto è stato rilasciato a suo tempo solo in edizione giapponese su PS3 e non è ancora stato inserito nel programma di retrocompatibilità di Microsoft.Come riporta Gamingbolt le cose stanno però per cambiare,ofè stato infattipoche ore fa durante la conferenza E3 di Microsoft, non trattandosi di un'esclusiva possiamo quasi certamente aspettarci di vederlo su PS4 e PC. Un'eventuale versione Switch non sarebbe sa escludere visto il supporto che Bandai Namco sta dedicando all'ibrida di Nintendo, senza contare che parliamo di un titolo non troppo esoso come richieste hardware ma in grado di regalare intense emozioni. Prima di ...