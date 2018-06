“È morto soffocato!” Lutto nel mondo del calcio | il noto ex calciatore perde la vita in

caffeinamagazine

(Di domenica 10 giugno 2018) Una serata in trattoria. Un sabato sera normale tra risate, qualche birra e i ricordi del tempo che passa sempre ben vivi. Poi il suo volto è diventato improvvisamente pallido e la situazione che appare subito grave con i soccorsi che sono scattati immediatamente ma non sono riusciti a salvargli la, stroncata da un boccone andato di traverso. Vittima un uomo molto conosciuto e apprezzato in zona per la sua disponibilità e la passione per il lavoro e per il, Nicola Martelossi, 68 anni, già direttore della filiale di San Giovanni al Natisone della Civibank, da pochi anni in pensione dopo aver lavorato ai vertici di questa filiale dall’istituto bancario per 20 anni.Nato il 5 luglio del 1949 a San Giovanni al Natisone, paese dove ha sempre vissuto, Nicola aveva raggiunto ieri sera, per una cena in compagnia, l’agriturismo Solder che sorge in via del Torrione, nel ...