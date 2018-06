E' iniziata la programmazione di Mediaset Extra Mondiale

blogo

(Di domenica 10 giugno 2018) All'alba delle 6 di oggi, domenica 10 giugno 2018,e il suo canale tematicoha acceso i motori sul suo primodi calcio 24 ore su 24 e sul racconto che la coinvolgerà direttamente fino al 15 luglio prossimo, essendo official broadcaster o, per parlarci chiaro, tv ufficiale per l'Italia a trasmettere tutte e 64 le partite del torneo.La marcia di avvicinamento al primo calcio d'inizio che sarà giovedì 14 giugno, da oggi verrà scandito da una maratona dal titolo Road to Russia, in cui le squadre partecipanti si presentano e si fanno conoscere per quello che è stato il cammino che li ha portati alla qualificazione della manifestazione, il tutto raccontato dalle voci dello sport targato. Da domani, 11 giugno fino a mercoledì 13, sarà la volta di alcuni documentari da 60 minuti circa che porteranno in un viaggio nella storia dei Mondiali, ...