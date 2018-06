Donne per la pace Vi spiego il ruolo dei Female engagement team nei teatri operativi

Quel Sinodo che apre ai preti sposati e al diaconato per le Donne : Va detto, in ogni caso, che le decisioni che verranno prese saranno relative solo Quella zona di mondo. Appare chiaro, però, che optare per i viri probat i e per questo 'nuovo ministero' ...

La Spagna ha un governo di Donne. Chiediamoci perché l’Italia no : Una riflessione di Monica Lanfranco e Nadia Somma Il vento del cambiamento soffia forte ma non in Italia bensì in Spagna. Se nel Belpaese il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in perenne comizio elettorale, si lascia andare a battute sessiste e da spirito di patata sulle femministe che “starebbero meglio col burqa” e il ministro Fontana vuole le donne italiane in funzione sforna figli, a colmare il vuoto delle culle da cui pare essere ...

'La mia sfida al cancro per salvare altre Donne' : Stefania Pisani, 55 anni, da oltre tre combatte contro un tumore al seno metastatico. Una delle forme più aggressive, la sua, che l'ha costretta a terapie sempre più severe e sfiancanti che, però, non ...

Parrucchiere gratis per le Donne con pensione minima : 'Taglio e piega li offro io' : Un'offerta piuttosto singolare: taglio e messa in piega gratis per tutte le donne con pensione minima, perché il diritto a sentirsi in ordine non ha età , e non ha prezzo, . L'iniziativa è di un ...

Nazionale - per fortuna ci sono le Donne : le azzurre volano ai Mondiali e “sbeffeggiano” gli uomini : La Nazionale femminile approda ai Mondiali in Francia dopo una splendida cavalcata, una rivincita anche nei confronti del mondo del calcio maschile Il Mondiale che sta per partire in Russia, non vedrà la nostra ‘disastrata’ Italia ai nastri di partenza. La Nazionale maschile è riuscita nell’impresa ardua di no qualificarsi a Russia 2018, per fortuna però, a tener alta la bandiera tricolore in ambito calcistico, ci hanno pensato ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani ringrazia Gianni Sperti : Gianni Sperti ringraziato da Gemma Galgani dopo Uomini e Donne Uomini e Donne ha chiuso i battenti da ormai una settimana. L’ultima puntata del Trono Over ha visto l’addio tra Gemma Galgani e Marco Cappagli. Per la 68enne di Torino è arrivato però anche un lieto fine inaspettato che nulla ha avuto a che fare con le sue vicende sentimentali: la pace con Tina Cipollari. La bionda opinionista ha voluto compiere un passo verso la sua ...

Grande Fratello 2018 / Da Lucia Bramieri a Patrizia Bonetti : un'esperta svela tutti i ritocchini delle Donne : Grande Fratello 2018, quali sono i ritocchini delle donne di questa edizione? Da Lucia Bramieri alla Orlando sino alla Bonetti: le parole dell'esperta a Nuovo(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:57:00 GMT)

'Le Donne guadagnano meno perché più stupide' : Ue assolve eurodeputato Korwin-Mikke : Nel marzo 2017 l'eurodeputato polacco Janusz Korwin-Mikke - euroscettico fondatore del Congresso della Nuova Destra - aveva stupito ed indignato il Parlamento Europeo sostenendo, durante una seduta plenaria che «è giusto che le donne guadagnino meno degli uomini in quanto sono più piccole, più deboli ed anche meno intelligenti». Il presidente del Parlamento Antonio Tajani decise di sospenderlo, ma oggi, a quasi un anno e mezzo di distanza, il ...

Una donazione di Harry Styles per un evento dedicato alle Donne nel Festival della Pace in Scozia : Un'importante donazione di Harry Styles a sostegno di un Festival della Pace nel mondo che si terrà in Scozia! Da sempre vicino alla beneficenza e alle tematiche sociali, il cantante inglese ha voluto contribuire ad uno trai i numerosi eventi che si svolgeranno all'interno del Festival. Dopo il tour in Europa, che ha fatto tappa anche a Glasgow in Scozia, Harry Styles ha deciso di devolvere una parte dei ricavi dalla vendita dei biglietti del ...

“Basta fare figli - siamo troppi”/ Gran Bretagna - Donne sacrificano maternità per il sovraffollamento globale : Molte donne nei paesi occidentali rifiutano di mettere al mondo dei figli: sono convinte che la Terra sia già troppo popolata e altre persone condannerebbero il nostro pianeta(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Uomini e Donne - Gianni Sperti : Nilufar Addati una delusione - Sabrina Ghio la migliore : Sara Affi Fella, Sabrina Ghio e Nilufar Addati: sono queste tre protagoniste della stagione di Uomini e Donne appena conclusasi ad essere finite sotto la ''lente d'ingrandimento'' di uno degli opinionisti storici dello show, Gianni Sperti. Il pugliese, interpellato dal ''Magazine'' della trasmissione ad esprimere un parere sulle troniste appena citate, ha promosso le prime due (anche se la napoletana la preferiva in coppia con Lorenzo Riccardi) ...