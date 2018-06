Domenica di sangue sulle strade dell' Irpinia | un morto e quattro feriti

INDONESIA - Domenica DI SANGUE : 13 MORTI A SURABAYA/ Video - bambini dagli 8 ai 13 anni fra i kamikaze : INDONESIA , attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 10 MORTI e 40 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a SURABAYA , la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:08:00 GMT)

Domenica di sangue sulle strade : scontro sulla Casilina - due morti : Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada SS6 Casilina è provvisoriamente chiusa al traffico al km 182,700, nel territorio comunale di Teano, in provincia di Caserta. Per cause in...