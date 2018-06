Diego Lopez nuovo tecnico del Penarol | “un orgoglio”

Uruguay - Diego Lopez nuovo allenatore del Penarol : L’ex allenatore del Cagliari, Diego Lopez, è il nuovo tecnico del Penarol di Montevideo, vincitore dell’ultimo campionato uruguaiano. Il tecnico 43enne, che verrà presentato domani, prende il posto di Leonardo Ramos. Lopez da giocatore ha militato nel ruolo di difensore dal 1994 al 1996 nel River Plate in Uruguay passando poi al Racing Santander in Spagna e successivamente al Cagliari dove ha chiuso la carriera nel 2010. Come ...

Cagliari - ufficiale il divorzio con Diego Lopez : Maran in pole come suo sostituto : Ufficializzato il divorzio con Diego Lopez, il Cagliari si lancia adesso all’assalto di Rolando Maran per consegnargli la panchina rossoblu Il Cagliari divorzia da Diego Lopez. Il club sardo ha ufficializzato in un comunicato la fine del rapporto con il tecnico uruguaiano, al quale non è bastato raggiungere l’obiettivo salvezza per essere confermato. “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con ...

Cagliari - avvicendamento in panchina : Diego Lopez out - due nomi per sostituirlo : Diego Lopez si appresta a lasciare Cagliari al termine di una stagione non esaltante nonostante la conquista della salvezza last minute Diego Lopez non ha convinto nella sua permanenza al Cagliari. La squadra ha raggiunto sì la salvezza, ma senza far vedere un gioco esaltante. Il presidente Tommaso Giulini sta dunque pensando ad un cambiamento sulla panchina del Cagliari, con l’addio di Diego Lopez e la ricerca di un nuovo tecnico che ...

Morte Astori - il drammatico racconto di Diego Lopez : i retroscena del 4 marzo : ... l'attuale tecnico del Cagliari ha raccontato le sue sensazioni in quel maledetto 4 marzo La Morte di Davide Astori ha sconvolto l'intero mondo del calcio. I più colpiti, dopo ovviamente ai familiari,...

Cagliari - Diego Lopez può contare su un’arma in più per la corsa salvezza : Il Cagliari si trova in una situazione delicatissima di classifica, la squadra di Diego Lopez sta attraversando un momento veramente negativo e l’incubo retrocessione è sempre più vivo. Per le ultime due giornate il Cagliari potrebbe contare su un’arma in più ed in grado di fare la differenza, stiamo parlando di Joao Pedro. Secondo quanto riporta ‘L’Unione Sarda’ la sospensione cautelare di due mesi inflitta a Joao ...

Cagliari - il dg Passetti : 'Diego Lopez per uscire da questa situazione' : Mario Passetti, dg del Cagliari, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla delicata partita contro la Roma: 'Bisogna avere umiltà ma anche la voglia di fare la partita. C'è delusione, senz'altro, ma non rassegnazione. Sta a noi dimostrare che ce la ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez verso l’esonero ma c’è un problema… : Panchina Cagliari – “Lopez con noi qualunque cosa accada”, aveva detto il presidente Tommaso Giulini dopo Cagliari-Udinese ma dopo la sconfitta contro la Sampdoria la situazione sembra essere cambiata. Secondo l’Ansa in queste ore la dirigenza avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di sostituire Lopez a tre giornate dal termine, l’intenzione è dare una scossa all’ambiente. Tre le soluzioni al ...