Di Maio : nessun manuale Cencelli - cerchiamo persone adeguate : Roma, 10 giu. , askanews, Nel vertice di oggi pomeriggio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini non è in gioco 'una questione di quote di governo, le ...

Di Maio a Radioanch'io : Nessun aumento Iva - troveremo i fondi. Grillo sull'Ilva? Opinioni personali : ... anche il design e il mondo dell'artigianato dice Di Maio e poi sottolinea: "questo sarà un governo filo-italiano". Di Maio ha tenuto a puntualizzare che "tutte queste decisioni le prenderà il ...

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Ue : Di Maio - non si deve minacciare nessuno ma far valere Italia : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Io non credo affatto che si debba andare lì a minacciare qualcuno. Semplicemente quando non vediamo l’interesse degli Italiani, fermiamoci un attimo. Ricominciamo a spiegare che l’Italia è un Paese fondatore dell’Ue, che dà diversi decine di miliardi di euro al bilancio europeo e pretende solo di essere trattato come tutti gli altri paesi europei sono stati trattati”. Ad affermarlo ...

Ue : Di Maio - non si deve minacciare nessuno ma far valere Italia : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Io non credo affatto che si debba andare lì a minacciare qualcuno. Semplicemente quando non vediamo l’interesse degli Italiani, fermiamoci un attimo. Ricominciamo a spiegare che l’Italia è un Paese fondatore dell’Ue, che dà diversi decine di miliardi di euro al bilancio europeo e pretende solo di essere trattato come tutti gli altri paesi europei sono stati trattati”. Ad affermarlo ...

Luigi Di Maio al Lavoro ‘per creare lavoro’. Ma finora nessuna legge lo ha mai fatto da sola : Luigi Di Maio, capo politico del M5S, è il nuovo ministro del Lavoro e anche dello Sviluppo Economico. Nelle dichiarazioni a caldo, ha detto che è “al Lavoro per creare Lavoro”. Mi sembra un’ottima intenzione da segnalare al lettore. Credo che, per questo, dovrà interfacciarsi anche con altri ministeri, poiché, come ho scritto in altri editoriali anche su ilfattoquotidiano.it, nessuna legge sul Lavoro da sola ha mai creato anche un solo posto di ...

Governo : Di Battista - Di Maio ci ha creduto anche quando non ci credeva nessuno : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Voglio ringraziare Luigi Di Maio, ci ha sempre creduto quando non ci credeva praticamente nessuno”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, tra i volti più noti del M5S. L'articolo Governo: Di Battista, Di Maio ci ha creduto anche quando non ci credeva nessuno sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Di Battista - Di Maio ci ha creduto anche quando non ci credeva nessuno : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Voglio ringraziare Luigi Di Maio, ci ha sempre creduto quando non ci credeva praticamente nessuno”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, tra i volti più noti del M5S. L'articolo Governo: Di Battista, Di Maio ci ha creduto anche quando non ci credeva nessuno sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Di Maio - nessuna discussione su ministri - li sceglie il Colle : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c’è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo”. Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo. L'articolo Governo: Di Maio, nessuna discussione su ministri, li sceglie il Colle sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Di Maio - nessuna discussione su ministri - li sceglie il Colle : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c’è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo”. Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo. L'articolo Governo: Di Maio, nessuna discussione su ministri, li sceglie il Colle sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Di Maio-Salvini : 'Conte è il nostro premier. Nessuno ha nulla da temere' : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Consultazioni - Mattarella convoca M5s e Lega. Di Maio 'Conte premier di governo politico'. Salvini 'Nessuno ha nulla da temere - interesse ... : Il nodo Economia. Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. '...

Di Maio e Salvini indicano Conte M5S : sarà un governo politico Lega : nessun timore per l'economia : Dopo 78 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo è arrivata la tanto attesa svolta. Luigi Di Maio ha incontrato al Quirinale Sergio Mattarella per 18 minuti. Ma il nome del premier, proposto al Capo dello Stato arriva solo dopo che Di Maio lascia il Colle... Segui su affaritaliani.it

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «Nessuno ha niente da temere» : Incontro al Quirinale per l leader di M5S e LEga. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio ha indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...