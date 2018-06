Di Maio | La ' Pace fiscale' non è un condono

Di Maio vuole 'lasciare in pace le imprese'. Da Confcommercio una standing ovation : Si tratta di un altro chiarimento importante, perché in molti hanno sostenuto che il ministro dell'Economia Tria puntasse a lasciar scattare l'incremento dell'imposta per compensare il varo della ...

Di Maio : “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ricetta per far decollare le imprese è lasciarle in pace” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo a Confcommercio, facendo una “preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un pò le leggi che ci sono perché ce ne sono già troppe”. L'articolo Di Maio: “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ...

Di Maio alle imprese : “Ricetta per crescita è lasciarle in pace. Via lo spesometro - siete onesti fino a prova contraria” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace“. Sono le parole scelte da Luigi Di Maio per illustrare all’assemblea di Confcommercio il manifesto del governo Conte per gli imprenditori. “La mia grande preghiera al Parlamento che si avvia a partire con i suoi lavori presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di ...

Imprese : Di Maio - ricetta per farle decollare è lasciarle in pace : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “La ricetta per far decollare le Imprese che creano lavoro è lasciarle in pace”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio nel corso del suo intervento a Confcommercio.“La grande preghiera che faccio al Parlamento dove si apprestano a prendere il via il lavoro delle Commissioni, intorno a metà settimana prossima: non bombardate i cittadini di leggi, anzi ...

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia Di Maio e il risiko nomine : fuori i ribelli : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni

Di Maio a Catania - pace fatta col Colle : 'Mattarella è garante - c'è stata solo rabbia' : Prevediamo un'economia circolare'. Il caso impeachment. 'È una grande felicità - ha detto - tutto è bene quello che finisce bene. Il M5s considera il presidente Mattarella un garante perché ha ...

Governo - Di Maio : “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite niente. Lasciatelo in pace - è milanista” : “Ottimo”, risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l’incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all’uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: “Non capite proprio niente…”, proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge ...

Governo : Renzi a Di Maio - 0-0 a rigori? vuol dire che rigorista incapace : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Di Maio ha detto che siamo 0 a 0 dopo rigori, ma se dopo che sei ai rigori ed è 0 a 0 non è che ne fai un altro, vuol dire che il rigorista è incapace”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. L'articolo Governo: Renzi a Di Maio, 0-0 a rigori? vuol dire che rigorista incapace sembra essere il primo su Meteo Web.

Una telefonata riporta la pace tra Salvini e Di Maio : 'Il Parlamento sia subito operativo' : Torna il sereno nei rapporti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al di là delle schermaglie dialettiche, infatti, l'asse tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle, nato sull'elezione dei presidenti delle ...