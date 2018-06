: #News #Di Maio: Acquarius, la Ue sia solidale - CyberNewsH24 : #News #Di Maio: Acquarius, la Ue sia solidale - NotizieIN : Di Maio: Acquarius, la Ue sia solidale - TelevideoRai101 : Di Maio: Acquarius, la Ue sia solidale -

"L'Europa deve battere un colpo, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli". Lo afferma il vice premier Di, al termine del vertice a palazzo Chigi nel quale il governo ha affrontato il caso. "Mentre noi siamo stati disposti per anni ad accogliere migliaia di migranti, Malta non è disponibile ad accoglierne centinaia. Questa Europa non èe o l'Ue diventao è un problema per il Paese", aggiunge Di. E auspica che "le massime autorità intervengano e ci diano una mano".(Di lunedì 11 giugno 2018)