Derby del Gladiatore senza fine | la Roma ' toglie l' amicizia' a Russell Crowe

Lampard passa dal campo alla panchina : è il nuovo allenatore del Derby County : Frank Lampard è il nuovo allenatore del Derby County, club della Championship inglese che tenterà l’assalto alla Premier League L’ex centrocampista Frank Lampard è il nuovo tecnico del Derby County, club che milita nella Championship inglese. L’ex capitano del Chelsea, che prenderà la guida della squadra con effetto immediato, ha firmato un contratto triennale. “Sono felice di avere qualcuno del calibro di Frank come ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al Derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

Baseball - Serie A1 2018 : il “Derby della via Emilia” e la “Tirreno-Adriatico” : E’ un fine settimana che potrebbe stravolgere gli equilibri e, con una Serie di sfide incrociate, cominciare a delineare meglio le reali prospettive delle squadre di A1. Fitto e di particolare interesse il programma della quinta giornata di andata della Serie A1 con quattro delle prime cinque formazioni in classifica che si affronteranno certamente senza esclusione di colpi. C’è innanzitutto il derby emiliano tra UnipolSai Bologna e ...

Serie B - l'Unicusano Ternana vuole ritrovare lo spirito del Derby : Serie B , l'Unicusano Ternan a deve ripartire immediatamente. Risollevarsi. Guardando in faccia la realtà e affrontandola con determinazione. Nel giorno più lungo per le Fere, quello che ha visto ...

Super Botrugno al PalaZumbo : il Derby è ancora dell'Invicta : BRINDISI - Il derby #4 della stagione 2017-2018 fra Dinamo Brindisi e Spedimpex Invicta, andato in scena lunedì sera , 8 maggio, al PalaZumbo, per i playoff per la promozione in Serie C, si chiude con ...

Derby Lazio-Roma alla Corsa del Mito con gli ex calciatori Vincenzo D'Amico e Sebino Nela : D'Amico è stato un centrocampista di spiccate attitudini offensive, lo ricorderanno sicuramente i più grandi, mentre i ragazzi lo hanno conosciuto in tv, nei salotti dello sport. Veniva impiegato in ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Derby pugliese in finale! Fasano e Conversano a caccia del titolo : Sarà un derby pugliese la finale Scudetto della Serie A di Pallamano maschile, con il ritorno delle semifinali aperto dal capolavoro della Junior Fasano, che ha sconfitto 27-21 il Pressano, grazie alle 8 reti del terzino classe ’99 Filippo Angolini, autentico mattatore della contesa. Per i pugliesi si tratta della quinta finale Scudetto, arrivata dopo una rimonta incredibile dopo il -3 dell’andata, che lascia ai trentini ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Cinque coppie azzurre a caccia del posto in tabellone principale. E’ subito Derby tra le donne : E’ subito derby in campo femminile nel primo turno delle qualificazioni del torneo 3 Stelle del World Tour che scatta oggi a Mersin in Turchia. Massiccia la presenza azzurra con due coppie in campo maschile e tre nel torneo femminile dove due dei tre binomi italiani al via si scontreranno fra loro. La coppia esordiente nel World Tour Costantini/Puccinelli affronterà in fatti Traballi/Zuccarelli e la vincente della sfida tutta italiana ...

Inter-Juventus - in attesa del Derby d'Italia Spalletti fa selfie 'ad alta quota' : ROMA - Luciano Spalletti guarda al posto in Champions League da conquistare: ' Siamo pronti a giocarci in questo finale di campionato un traguardo importantissimo come la qualificazione alla Champions ...

Rugby - Pro14 2018 : le formazioni ufficiali del Derby tra Benetton Treviso e Zebre : Domani alle ore 18.00 a Monigo andrà in scena, per l’ultima giornata del Pro14 di Rugby, il derby tra Benetton Treviso e Zebre. Non ci sono particolari velleità per le due formazioni, in quanto i trevigiani non possono più ambire ad un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions Cup, mentre per le Zebre sarà difficile evitare l’ultimo posto nella propria conference. Oggi, come da tradizione, i due club hanno ...

M5S - torna il Derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplorativo del presidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...

Istanbul - il Derby finisce a botte. Staff del Fenerbache e del Besiktas se le danno di santa ragione : Una rissa si è scatenata nel tunnel che porta agli spogliatoi dopo la sospensione della partita tra Fenerbache e Besiktas, derby di Istanbul valevole per la coppa di Turchia. Lo Staff della squadra di casa ha preso di mira un componente dello Staff della squadra ospite. Tutto è avvenuto dopo il ferimento del tecnico del Besiktas a seguito di un fitto lancio di oggetti dagli spalti, tra cui monetine e bottiglie di plastica. L'articolo Istanbul, ...

Derby di fuoco a Istanbul - lancio di oggetti in campo : ferito il tecnico del Besiktas. Partita sospesa e un fermo : La procura anatolica di Istanbul ha aperto un’inchiesta sugli incidenti avvenuti giovedì sera nello stadio della squadra di calcio del Fenerbahce, che ospitava il Besiktas in un Derby valido per il ritorno della semifinale di coppa di Turchia. A seguito di un fitto lancio di oggetti dagli spalti, tra cui monetine e bottiglie di plastica, l’allenatore degli ospiti, Senol Gunes, è stato colpito alla testa da un oggetto al 57′, riportando ...