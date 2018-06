Daniel Ricciardo | GP Canada 2018 | “Ho fatto il massimo con il motore che avevo a

F1 - Helmut Marko : “Abbiamo offerto un contratto a Daniel Ricciardo. E’ lui che però deve scegliere” : Helmut Marko, figura di spicco della Red Bull, non è mai banale nelle proprie esternazioni e, intervistato da Sky Sport, ha rivelato dei particolari interessanti circa il futuro del pilota australiano Daniel Ricciardo nel team di Milton Keynes. Il sorridente 28enne di Perth, come è noto, è in scadenza di contratto e la vittoria di Montecarlo e le recenti prestazioni sembrano aver convinto la squadra anglo-austriaca a riconfermarlo: “Noi ...

F1 - GP Canada 2018 – La Red Bull fa dietrofront : l’MGU-K di Daniel Ricciardo non verrà sostituito - scongiurata la penalità : La Red Bull cambia idea alla vigilia del weekend del GP del Canada, settimo appuntendo del Mondiale 2018 di Formula Uno. Negli scorsi giorni il direttore tecnico Adrian Newey aveva annunciato la necessità della sostituzione dell’MGU-K sulla macchina di Daniel Ricciardo, che avrebbe comportato una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Oggi però la stessa Red Bull ha smentito questa ipotesi dichiarando come la MGU-K possa ...

F1 - la Red Bull spiazza tutti in Canada : Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità : Dalla Red Bull fanno sapere che Ricciardo verrà mandato in pista nelle FP1 con la MGU-K danneggiata a Monaco, se tutto dovesse filare liscio la penalità verrebbe evitata Dietrofront in casa Red Bull, Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità sulla griglia del Gp del Canada. Dopo le parole di Newey, che aveva dato quasi per certa la sostituzione della MGU-K danneggiata a Monaco, ecco che il team di Milton Keynes pare abbia cambiato ...

F1 - GP Canada 2018 : partenza in salita per la Red Bull a Montreal. Problemi tecnici sulla macchina di Daniel Ricciardo : Doveva essere il weekend della riconferma, dopo il trionfo di Montecarlo, quello di Montreal (Canada) per la Red Bull e per Daniel Ricciardo. La superiorità esibita lungo le strade ed i marciapiedi del Principato era stata disarmante. Ma il GP di Monaco è solo una gara, non l’intero campionato, ed allora nel settimo round le vetture di Milton Keynes erano attese. Sfortunatamente per l’australiano, l’avventura canadese non ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è compromesso e non ...

F1 - Mondiale 2018 : Daniel Ricciardo si inserisce nella lotta al titolo - la Red Bull ha puntato sul pilota sbagliato? : Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta il Principato di Monaco e punta verso Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circus fa armi e bagagli con una domanda di notevole importanza: la Red Bull ha fatto davvero bene a puntare tutto su Max Verstappen? La vittoria di Daniel Ricciardo a Montecarlo, con la concomitante “frittata” dell’olandese che lo ha costretto a partire in ultima posizione, mette ufficialmente in corsa ...

F1 – ‘Piscinazo’ per Ricciardo : Daniel fa (sempre) lo showman - il tuffo del pilota Red Bull a Montecarlo [VIDEO] : Daniel Ricciardo festeggia la sua vittoria con un tuffo in piscina: l’australiano ha trionfato nel Gp di Monaco, è il suo secondo successo stagionale Daniel Ricciardo festeggia ogni vittoria ed ogni podio bevendo lo spumante dallo scarponcino usato durante la gara. Dopo averlo fatto a Shanghai, dopo il Gp di Cina in cui ha trionfato, l’australiano ha ripetuto il collaudato ‘rito’ anche a Montecarlo. Dopo il trionfo sul ...

Daniel Ricciardo - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Ho lavorato due anni per questa vittoria. Sono entusiasta!” : Daniel Ricciardo ce l’ha fatta e dopo aver sofferto, lottato e corso alla grande, con una Red Bull con problemi tecnici, ha fatto suo il sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sulle strade del Principato di Monaco. L’australiano ha vinto con merito, dominando nel corso delle prove e gestendo abilmente la propria monoposto. Per lui, la seconda vittoria stagionale dopo il round di Shanghai. “Oggi Sono molto ...

Pagelle F1 - GP Monaco 2018 : weekend perfetto per Daniel Ricciardo - Vettel e Hamilton fanno il massimo - Grosjean male - Williams pessima : Il Gran Premio di Monaco 2018 non passerà certo agli annali della Formula Uno. La gara monegasca è stata dominata da noia e sbadigli e non ha visto un sorpasso di rilievo (ma questa non è certo una novità). Come se non bastasse ha costretto i piloti a combattere più con le proprie gomme che con i rivali in pista. Andiamo quindi a consegnare le Pagelle della gara più glamour dell’anno. LE Pagelle DEL GP DI Monaco 2018 Daniel Ricciardo VOTO ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : Daniel Ricciardo vince a Montecarlo! Vettel secondo - Hamilton terzo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.10 . Buon divertimento!

F1 - ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo. Daniel Ricciardo trionfa davanti a Vettel e ad Hamilton : Daniel Ricciardo trionfa nel GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano della Red Bull, nonostante un problema sulla sua vettura, ha sbancato il Principato, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Secondo successo stagionale per Ricciardo in questo campionato. Quarta e quinta piazza per le altre due Ferrari e Mercedes di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre Max Verstappen ...