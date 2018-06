' Da questa parte del mare' | le radici e le migrazioni nella parole di Gianmaria Testa

LA to Vegas : l’aereo più pazzo del mondo parte questa sera su Fox : LA to Vegas - Dylan McDermott Le serie tv sempre più spesso raccontano la normalità, la vita quotidiana, storie in cui sarebbe anche possibile identificarsi, se non fossero poi in parte esasperate dalle esigenze narrative. Fox invece da stasera porterà i propri telespettatori in un universo altro, in un mondo a sé, su un aereo un po’ matto sul quale in tanti vorrebbero salire almeno una volta, per le speranze che è in grado di accendere. ...