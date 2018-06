Cristina D' Avena strega Zoomarine tra sigle dei cartoni e cosplayer

Un weekend tra libri - arte e filosofia : arriva Veneziani. A Terranuova c'è Cristina D'Avena - a Civitella il Sarapino : Gli spettacoli, in programma al teatro Pietro Aretino, saranno tutti proposti in doppia replica alle 19.00 e alle 21.30, per offrire una più vasta scelta al pubblico e per permettere agli attori la ...

Scaletta dei Wind Music Awards in TV e streaming il 5 giugno : tutti gli ospiti da Ghali e Gabbani a Cristina D’Avena : La Scaletta dei Wind Music Awards è disponibile alla fine di questo post. Tanti gli artisti italiani attesi sul palco dell'Arena di Verona e in TV oggi, martedì 5 giugno, da Ermal Meta e Fabrizio Moro a J-Ax e Fedez e Laura Pausini. Uno l'ospite internazionale in programma questa sera: Rita Ora. La Scaletta dei Wind Music Awards spazia tra artisti affermati del mondo della Musica italiana a emergenti degni di nota che nel corso ...

Ancora un concerto di Elio e Le Storie Tese al Collisioni 2018 a giugno con tanti ospiti - da Piero Pelù a Cristina D’Avena : Dopo il tour d'addio alle scene ci sarà Ancora un ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese il 29 giugno sul palco del Collisioni Festival di Barolo (Cuneo): la band ha scelto la kermesse agri-rock estiva per tornare ad esibirsi dal vivo per quel che viene annunciato come un "ultimo esplosivo" appuntamento col pubblico. Un grande show prima dello scioglimento della band porterà sul palco numerosi ospiti, musicali e non: nel corso della serata, ...

Cristina D’Avena : «Auguri per i tuoi 35 anni - Kiss Me Licia» : Trentacinque anni da un giorno di pioggia qualunque, Licia con l’ombrello rosso che incontra Andrea e Giuliano sotto un cilindro di cemento, infreddoliti, in attesa che qualcuno li porti in salvo. L’incontro che le cambierà la vita, che le farà scoprire l’amore, un mondo popolato da rockstar dai ciuffi troppo lunghi e da canzoni come Baby, I love you. Parliamo di Kiss Me Licia, anime dell’83, sbarcato in Italia due anni ...

Fan Caraoke con Cristina D’Avena e Alessio Bernabei il 2 maggio su Rai2 : tutti gli ospiti : Fan Caraoke con Cristina D'Avena stasera, mercoledì 2 maggio, alle 23.40 su Rai2. A guidare l'audio di Fan Caraoke c'è il conduttore Andrea Perroni (attore, comico e conduttore radiofonico italiano); a bordo la regina delle sigle dei cartoni animati con una serie di altri ospiti musicali e non. Cristina D'Avena si racconterà. Aneddoti della sua vita e della sua carriera, unitamente alle canzoni che l'hanno resa celebre relative ai migliori ...

Via ai festeggiamenti - in arrivo anche Cristina D'Avena con i Gem Boy e 100% Vittorio Brumotti : Tra gli spettacoli laici più attesi che faranno da contorno ai tradizionali riti religiosi che omaggiano l'immagine lignea del XIV secolo venerata dal 1703, c'è il live gratuito di un'icona pop come ...

Torna il Fan Caraoke su Rai 2 - Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti : Torna il Fan Caraoke su Rai 2, l'appuntamento on the road con i volti della musica e dello spettacolo italiano! Al via da mercoledì 25 aprile 2018 la nuova edizione di Fan Caraoke, con tanti nuovi ospiti e fan che desiderano incontrare il proprio beniamino. L'appuntamento è in programma in seconda serata di Rai Due, e rispetto all'edizione precedente è condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, che vanno a sostituire ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Dopo gli attacchi personali ho smesso di guardare la tv. Nel 2019 vorrei Cristina D'Avena!" (Video) : A due giorni dalla finale di un'Isola dei Famosi decisamente difficile da condurre, Alessia Marcuzzi si è confidata a Verissimo: la presentatrice, davanti a Silvia Toffanin, non ha nascosto l'amarezza che gli attacchi subiti in seguito al cosiddetto "canna-gate" le hanno provocato."Mi è dispiaciuto il fatto che potesse offuscare tutto il programma", ha rivelato. "Mi dispiaceva non dare spazio alle vere cose dell'Isola, ai concorrenti ed alle ...

Alessia Marcuzzi sul canna gate : «Mi ha reso più fredda. Non abbiamo mai avuto le prove» (aridaje!). E sulla prossima Isola vorrebbe Cristina D’Avena : Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin Alla vigilia dell’attesa finale dell’Isola dei Famosi (lunedì 16 aprile, in prime time su Canale 5), Alessia Marcuzzi a Verissimo fa il punto su questa edizione un po’ movimentata del reality, partendo dal famigerato ‘canna gate’. A tal proposito la conduttrice racconta: “Sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi ...