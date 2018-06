Crisi d' asma mentre torna a casa dal funerale della mamma | muore bimba di 11 anni

Torino - donna spazzola il gatto e muore per una Crisi d'asma : Stava spazzolando uno dei suoi amatissimi gatti quando all'improvviso è stata colta da una crisi allergica e poco dopo è morta per un attacco d'asma. Così sabato sera è deceduta Daniela Tornincasa, 38enne postina della provincia di Torino, sposata e madre di cinque figli. La donna era solita prendersi cura dei felini che teneva in casa, pulendone il mantello con regolarità: la toelettatura degli animali era un'operazione di routine a cui era del ...