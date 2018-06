Corte dei Conti | Contro l' evasione sul web servono nuovi strumenti di

Fisco - Corte dei Conti : mezzi anticrimine contro l'evasione sul web : Adottare nuovi mezzi tecnologici per frenare evasione ed elusione fiscale dell'economia digitale: è la richiesta avanzata dalla Corte dei Conti, secondo cui tali pratiche criminali sfuggono ai consueti sistemi di misurazione e di controllo. In particolare viene incentivato lo ...

Torino-Lione - i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti : Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti Continua a leggere L'articolo Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti proviene da NewsGo.

Lazio - Murra coordinatore dell’Avvocatura regionale tra perplessità sul bando e il giudizio davanti alla Corte dei Conti : Il requisito sulla giustizia contabile scompare dal bando e il legale finito a processo può diventare il nuovo coordinatore dell’Avvocatura regionale del Lazio. La Giunta guidata da Nicola Zingaretti ha approvato la delibera che assegna l’incarico a Rodolfo Murra, ex capo degli avvocati del Campidoglio ai tempi di Ignazio Marino sindaco e molto stimato negli ambienti Dem. Nel dicembre 2017, Murra ha ricevuto dalla Corte dei Conti, insieme ad ...

Corte Ue : “Amministratori delle pagine Facebook responsabili dei dati personali degli utenti” : “Per la Corte il fatto che l’amministratore di una fanpage usi la piattaforma fornita da Facebook per beneficiare dei relativi servizi non lo esonera dai suoi doveri che riguardano la protezione dei dati personali”. La Corte europea ha stabilito in una sentenza che anche chi amministra le pagine del social network è corresponsabile insieme a Facebook stessa del trattamento dei dati personali dei visitatori. Chi cura le pagine, ...

Corte Ue : Facebook e amministratori fanpage responsabili dei dati : Roma, 5 giu. , askanews, L'amministratore di una fanpage su Facebook è responsabile assieme a Facebook del trattamento dei dati dei visitatori della sua pagina. E l'autorità per la tutela dei dati ...

Bracciante ucciso - il Corteo pacifico dei migranti : A San Ferdinando si è svolta una manifestazione per chiedere giustizia per l'omicidio di Soumaila Sacko, il maliano 29enne sindacalista Usb ucciso a colpi di fucile. Intanto è accia all'assassino -

Vibo Valentia - la rabbia dei braccianti in Corteo : “Non siamo parassiti - questa terra saccheggiata dai politici non dai migranti” : Un corteo che dalla tendopoli è arrivato fino al Comune di San Ferdinando. Un centinaio di migranti, guidati dal sindacato Usb, hanno marciato stamattina per manifestare tutta la loro rabbia per l’omicidio di Sacko Saumayla, il maliano di 30 ucciso nelle campagne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Un colpo di fucile alla testa che non gli ha lasciato scampo mentre stava prendendo delle lamiere d’alluminio in un terreno abbandonato e ...

Vibo Valentia - dalla tendopoli al comune il Corteo dei braccianti : “Non siamo animali” : Si sono riuniti in una sorta di assemblea organizzata dal sindacato Usb i migranti della tendopoli di San Ferdinando quello avvenuto a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, dove un bracciante agricolo del Mali Sacko Soumayla è stato ucciso con un colpo di fucile alla testa. Altri due migranti, invece, sono stati feriti. Ci sono stati alcuni momenti di tensione tra i migranti e le forze dell’ordine che li stanno ...

Corte dei Conti - scarsa attenzione PA su procedure per appalti e contratti secretati : Teleborsa, - scarsa attenzione delle Amministrazioni Pubbliche sui cosiddetti "contratti secretati" . Lo dice una relazione della Corte dei Conti al Parlamento, stilata su un'indagine che ha preso in ...

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA : I due uomini erano membri di al-Qaeda, rapiti, detenuti illegalmente e torturati dalla CIA The post La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA appeared first on Il Post.

Giustizia : Corte dei Conti incontra le scuole a Milano : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Si è concluso oggi, 23 maggio, proprio nella Giornata della Legalità, il progetto 'Educazione alla legalità – La Corte dei Conti incontra le scuole' per l’anno scolastico 2017-18. Gli incontri con gli studenti negli istituti secondari di secondo grado del territorio di

Lodo Bernardo - cos'è e perché Corte dei Conti è contro/ “Torture poliziotti al G8 - nessun danno d'immagine?” : La Corte dei Conti di Genova solleva il caso Lodo Bernardo davanti alla Cassazione: perché punire un impiegato assenteista e non il poliziotto torturatore?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:58:00 GMT)

