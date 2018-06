Corea del Nord | Kim Jong-un giunto a Singapore per il summit con Trump | Foto

Corea del Nord - Kim Jong-un giunto a Singapore per il summit con Trump : ...e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola Coreana e per il mondo ...

Papa Francesco : 'Il colloquio Usa-Corea del Nord assicuri un futuro di pace' : ...e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo ...

Usa-Corea del Nord a Singapore - Trump ha una vaga idea dei poteri di Kim Jong-Un? : Questo fine settimana al G7 Trump ha chiaramente fatto capire che l’incontro con gli storici alleati degli Stati Uniti non lo interessava, anzi era una sorta di scocciatura diplomatica. Irritato dal una frase di Justin Trudeau, ha fatto saltare l’accordo sul commercio e non ha firmato il comunicato congiunto, lasciando tutti di stucco. Il presidente era troppo preso da un incontro ben più importante, quello con Kim Jong-un che si terrà il 12 ...

Corea del Nord-USA : la denuclearizzazione al centro dello storico incontro Trump-Kim Jong-un : 1/32 ...

Corea del Nord - ecco perché l’incredibile limousine di Kim Jong Un nasconde… un vespasiano : La Mercedes Classe S Pulmann del Dittatore Nord Coreano è equipaggiata di uno speciale water per nascondere alle spie straniere preziose informazioni Chi pensa che la limousine del Presidente americano Donald Trump – soprannominata “La Bestia” sia la vettura può strana e ben equipaggiata al mondo dovrà ricredersi quando consocerà i segreti della vettura che trasporta durante il Dittatore Nord Coreano Kim Jong Un durante i suoi spostamenti ...

Corea del Nord - Trump : “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” : Corea del Nord, Trump: “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” Corea del Nord, Trump: “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Trump: “Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un” proviene da NewsGo.

Mondiali Russia 2018 : gruppo F. Tutto facile per la Germania. Svezia - Messico e Corea del Sud per gli ottavi : Meno sei al Mondiale. In Russia una delle favorite per la conquista del titolo sarà la Germania, coronatasi campione quattro anni fa in Brasile. I tedeschi sono considerati unanimemente, da bookmakers e addetti ai lavori, come i principali candidati alla vittoria anche in questa edizione, in un duello attesissimo proprio con i verdeoro. Ad agevolare ancor di più il pronostico, oltre alla forza della squadra allenata da Joachim Loew anche il ...

Nord Corea - ‘atteso sbarco di McDonald’s. È frutto della distensione con gli Usa’ : Forse non scherzava quando nel 2016, in piena campagna elettorale, Donald Trump affermò di voler discutere con Kim Jong-un la denuclearizzazione della penisola Coreana davanti ad un hamburger. Secondo un rapporto della CIA ripreso da NBC News, McDonald’s potrebbe presto sbarcare nel Regno eremita. Una prospettiva su cui concorda l’advisor del governo sudCoreano Chung-in Moon, per il quale Pyongyang sarebbe disposto ad accogliere la nota catena ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Corea del Sud ai raggi X. Son Heung-Min la stella della squadra - si vuol stupire nel girone della Germania : La rappresentativa della Corea del Sud può festeggiare la decima partecipazione (la nona consecutiva) alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio. Il pass iridato del 2018 ha un significato particolare e gli asiatici cercheranno di far valere le loro qualità di squadra compatta e ben organizzata anche se uguagliare il quarto posto del 2002 appare improbabile. Una qualificazione non semplice quella della compagine Coreana. Dopo aver ottenuto ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Corea del Sud ai raggi X. Son Heung-min la stella della squadra - si vuol stupire nel girone della Germania : La rappresentativa della Corea del Sud può festeggiare la decima partecipazione (la nona consecutiva) alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio. Il pass iridato del 2018 ha un significato particolare e gli asiatici cercheranno di far valere le loro qualità di squadra compatta e ben organizzata anche se uguagliare il quarto posto del 2002 appare improbabile. Una qualificazione non semplice quella della compagine Coreana. Dopo aver ottenuto ...

Corea del nord chiede a Trump di investire nel turismo - : Il vice presidente del comitato centrale del Partito dei Lavoratori nordCoreano Kim Yong-Chol all'incontro con il presidente USA Donald Trump ha chiesto di investire nel turismo. In cambio la Corea ...

Il problema delle telecamere nascoste nei bagni della Corea del Sud : E in altri posti pubblici e privati: vengono messe per riprendere persone in posizioni intime e con fini sessuali, senza il loro consenso The post Il problema delle telecamere nascoste nei bagni della Corea del Sud appeared first on Il Post.

Cyber security - Cisco scopre campagna contro utenti Corea del Sud : Roma, 4 giu. , askanews, Talos il centro di ricerca per l'intelligence e la Cyber security di Cisco, la multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking e sistemi di ...

Mondiali - Corea del Nord presente alla partita inaugurale 'Occasione per negoziare' : Il presidente del parlamento NordCoreano Kim Yong-nam sarà presente alla partita inaugurale dei Mondiali in Russia. Lo ha annunciato il vicepresidente del parlamento Russo Ivan Melnikov, secondo ...