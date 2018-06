Conte al G7 | è anche l' esame della prima conferenza stampa

Putin sta riuscendo con il governo Conte laddove neanche il Pcus era riuscito con il Pci : Non nascondiamoci dietro un dito: con il governo Conte l'Italia sta passando di campo sul piano internazionale e sta stabilendo rapporti preferenziali con la Russia di Putin.Nel recupero di personale politico funzionale con questa operazione viene usata anche una università privata. È assolutamente esemplare il caso del nuovo ministro della Difesa, la prof.ssa Trenta, di cui non ci interessa tanto il conflitto di interesse con le ...

Conte incassa la fiducia anche della Camera : 'Con Ue tratteremo sul debito pubblico'. Oggi primo Cdm : 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Al centro del discorso del premier diversi temi tralasciati ieri al Senato. Tensioni e bagarre con l'opposizione sul conflitto d'interessi. Delrio: 'Non faccia il pupazzo ...

Governo - dopo il Senato Conte incassa la fiducia anche della Camera : dopo il Senato arriva il via libera anche della Camera. Il Governo guidato da Giuseppe Conte incassa la definitiva fiducia. "Da oggi pronti a lavorare per migliorare la qualità della vita degli ...

Il governo Conte incassa la fiducia anche alla Camera : 350 «sì» - 236 contrari e 35 astenuti : Il via libera è arrivato dopo il sì di ieri del Senato. Il governo giallo-verde partiva oggi da 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Il governo Conte incassa la fiducia anche alla Camera : 350 sì : Il via libera è arrivato dopo il sì di ieri del Senato. Il governo giallo-verde partiva oggi da 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Banche Popolari e Bcc : Conte annuncia la revisione : Ambiente, immigrazione, giustizia, reddito di cittadinanza, flat tax e politica estera i temi sui quali Conte si è soffermato nell'intervento che precede il voto di fiducia alla Camera. Un discorso ...

Conte - rivedremo misure banche popolari : ANSA, - ROMA, 6 GIU - "Stiamo già maturando consapevolezza, che è nel contratto, e la valutazione che sia opportuno distinguere fra banche che erogano credito e soprattutto caratterizzate a livello ...

Conte oggi alla Camera : "Rivedremo le riforme per le banche popolari" : Dopo aver incassato la fiducia del Senato con 171 sì, Giuseppe Conte e i suoi ministri sono andati oggi alla Camera per ottenere il via libera definitivo e dare pieni poteri al nuovo governo. Diversi i punti toccati dal premier nel suo discorso, dalla giustizia alla mafia, dall'immigrazione al sud. Ma anche il reddito di cittadinanza? e il tema delle banche: "È opportuno distinguere fra banche che erogano credito e sono caratterizzate a livello ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Rivedremo misure sulle banche di credito cooperativo” : «Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica» e «questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori seguono solo un progetto, ma dico che in queste Aule e dal governo vogliamo tracciare una linea di sviluppo perché abbiamo un progetto di futuro: di ...

Conte cita il Dostoevskij “populista”. Ma in quel testo ci sono anche europeismo ed accoglienza : europeismo, fratellanza universale tra le razze e universalismo. Nel testo di Dostoevskij citato dal premier Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato c'è molto altro oltre l'elogio del populismo. Come mai il Presidente del Consiglio ha scelto, nell'infinita letteratura sul tema, proprio il discorso in onore di Puškin?Continua a leggere

Governo incassa fiducia - Conte : è andata molto bene anche per numeri : "E' andata molto bene anche per quanto riguarda i numeri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando con i cronisti fuori di Palazzo Madama il voto di fiducia dato dal Senato ...

Renzi a valanga contro Conte "Anche lui premier non eletto" : "Noi siamo diversi da voi". Per il suo intervento in Senato Matteo Renzi rispolvera la presunta superiorità morale della sinistra. E attacca a testa bassa - e senza risparmiare battutine - il neo premier Giuseppe Conte."Avete detto tutto e il contrario di tutto. Il contratto è scritto con l'inchiostro simpatico e garantito da un assegno a vuoto", accusa l'ex presidente del consiglio ed ex segretario del Partito democratico. "Lei è un premier non ...

Governo Conte - i numeri dei voti di fiducia : la maggioranza senza pensieri (anche grazie a ex M5s e sudamericani) : Fatto il Governo, resta da fare la maggioranza. Il primo atto di nascita sarà rilasciato oggi al Senato. Domani poi toccherà alla Camera. Sarà a Palazzo Madama che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pronuncerà il suo primo discorso davanti ai parlamentari. Il Governo M5s-Lega non nasce con una maggioranza ampia, ma neanche più ristretta di altri governi recenti. Per esempio potrà contare su più senatori di quanto non potessero al primo ...

Fortnite : in arrivo nuovi Contenuti anche per Salva il Mondo : Non solo le Sfide della Settimana 6 e l'arrivo dei Trampolini per Fortnite Battle Royale, Epic Games, infatti, ha in programma dei contenuti anche per la modalità Salva il Mondo.Il team, come riportato su Reddit, ha aggiornato la roadmap pubblicando un elenco con le varie novità previste con i prossimi aggiornamenti a partire da questa settimana. Tra le novità rilevanti, l'inserimento di una funzione per segnalare i giocatori scorretti: 4.3 ...