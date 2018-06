Consiglio a chi vuole rifare l' Europa Tornate alla lezione dei padri fondatori

Matteo Salvini - il Consiglio di Verdini sui migranti : 'L'unica soluzione sono respingimenti e chiusura dei porti' : C'è il ruolo fondamentale dell' immigrazione , per lo più incontrollata, secondo Denis Verdini , se oggi l'Italia si trova ad avere un governo che è il combinato disposto di due forze populiste . Un ...

Airbnb - il Consiglio di Stato respinge la richiesta di fermare la tassa sugli affitti brevi : MILANO - Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di Airbnb, che chiedeva di riformare l'ordinanza del Tar Lazio 18 ottobre 2017 che aveva negato in via cautelare la sospensione della tassa, e di ...

Roma - Schick : "Dimostrerò chi sono. Cassano mi ha dato qualche Consiglio" : 'Il prossimo anno farò vedere chi sono. E il mio futuro non è in discussione'. Patrik Schick torna a parlare e ribadisce come non ci siano possibilità di lasciare la Roma in estate dopo una sola ...

POS obbligatorio : Consiglio di Stato blocca le sanzioni fino a €30 per chi non accetta pagamenti digitali : L’evasione fiscale è senza dubbio una delle piaghe del nostro paese che per molto tempo ha continuato a proliferare creando un danno non indifferente che si traduce in miliardi di euro di tasse non pagate da milioni di persone. Si parla spesso di lotta all’evasione fiscale ed è innegabile come negli ultimi anni siano stati molteplici i provvedimenti pensati per migliorare i controlli e ridurre questo fenomeno che inevitabilmente ...

Sagre - Consiglio comunale di Avigliano e Anci chiedono la revisione della sicurezza : Avigliano UMBRO -Tiene ancora banco l'argomento delle Sagre: le associazioni di volontariato che organizzano le manifestazioni nel territorio ternano sono in forte difficoltà: cancellati diversi ...

Un Consiglio non richiesto al mio amico Moavero. Parla Franco Frattini : Un ex ministro degli Esteri dà un consiglio non richiesto al suo amico che oggi è il nuovo titolare della Farnesina e sarà chiamato a rappresentare l'Italia nel mondo per il governo gialloverde. Già ...

Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.

Gli Stati Uniti hanno chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu per discutere gli ultimi attacchi contro Israele dalla striscia di Gaza ad opera di Hamas e altri militanti.

World Rugby: la Fir nomina Susanna Vecchi membro del consiglio Mondiale La Federazione Italiana Rugby sarà rappresentata all'interno del consiglio di World Rugby – l'organo di governo internazionale del Rugby – da Susanna Vecchi a partire dalla prossima riunione del 2018. La sig.ra Vecchi, già Consigliere Federale in quota Società nel precedente mandato 2012/16 e indicata dall'attuale organo di governo nel Board di Rugby Europe, siederà

Chi è Carlo Cottarelli - il possibile prossimo Presidente del Consiglio : ' Berlino sta facendo una politica di bilancio pubblico troppo restrittiva nonostante abbia un debito basso. Se la facesse più espansiva aiuterebbe il resto dell'Europa ' dimostrandosi contrario al ...

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio 2018: curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»

Calciomercato Juventus/ Nessun Consiglio - nessuna rifondazione : pochi acquisti - ma fatti bene : TIO PEPE analizza l'inizio del Calciomercato per la Juventus, che dovrà implementare la sua rosa ma senza necessariamente il bisogno di una rivoluzione profonda tra i suoi effettivi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:40:00 GMT)