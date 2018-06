Concerto tributo Pino Daniele | piovono critiche dai Social | si legge | ' Pinuccio perdonali'

Blastingnews

: «Siamo onorati. È una grande responsabilità ricordare un grande artista» - @ilvolo nel backstage di #Pinoè allo Sta… - RaiRadio2 : «Siamo onorati. È una grande responsabilità ricordare un grande artista» - @ilvolo nel backstage di #Pinoè allo Sta… - RaiRadio2 : «Pino è stato uno dei primi a credere in me. Lo ricordo con tanto affetto» - @MarroneEmma nel backstage di #Pinoè a… - RaiRadio2 : 'Siamo contenti di essere qui per Pino Daniele' - @ilvolo nel backstage di #Pinoé allo Stadio San Paolo di Napoli.… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Ieri 7 giugno si è tenuto ilin memoria di, uno dei cantautori partenopei più amati del nostro tempo. Lo stadio 'San Paolo' era gremito di persone giunte da tutta Italia per assistere aldal titolo 'è' a cui hanno partecipato i massimi esponenti della musica italiana. Gli artisti che hanno ricordatonon sempre però sono riusciti a toccare l'animo degli spettatori. Il blues del cantautore scomparso era in grado di rappresentare tutte le contraddizioni tipiche di Napoli da sempre in bilico tra la bellezza struggente della città e la noncuranza sofferta di chi la vive. Gli utentihanno commentato duramente alcune interpretazioni dei big Su internet, durante le esibizioni dei big, sono piovute un mare di. Nonostante Francesco Salemme abbia giustamente spiegato che 'il napoletano' prima di essere un dialetto è una lingua ...