Con Apple | Amazon & C un Nasdaq senza freni

La top 10 degli smartphone più venduti nel Q1 2018 seCondo IHS : Apple regna sovrana : Ecco la top 10 degli smartphone più venduti globalmente durante il primo trimestre 2018: stravince Apple con iPhone X, gli unici Android sono Samsung. L'articolo La top 10 degli smartphone più venduti nel Q1 2018 secondo IHS: Apple regna sovrana proviene da TuttoAndroid.

Addio al jailbreak iOS 11.3.1 Con aggiornamento iOS 11.4 : mossa decisa di Apple : Nel corso delle ultime settimane non si è parlato tanto di jailbreak iOS 11.3.1, se si pensa ad esempio che il nostro ultimo report sull'argomento non è così recente. Con la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.4 si è aperta se vogliamo una nuova stagione sotto questo punto di vista, con una mossa di Apple nell'aria già da qualche giorno e diventata ufficiale oggi 8 giugno come si potrà notare ...

Apple Tv 4K : le tutte le nuove funzioni Con tvOS 12 : Apple, in collaborazione con l'International Space Station National Lab e il centro per il progresso della scienza nello spazio degli Stati Uniti, ha annunciato nuove panoramiche aeree scattate dagli ...

Piccoli Mozart cresCono Con Bandimal - app premiata Con l'Apple Design Award 2018 - : Ha conquistato Cupertino e procurato a Yatatoy l'ambito Apple Design Award l'originalità di Bandimal: l'app permette ai bambini , già dai 2 anni in su, di scoprire il mondo creativo della ...

iPhone X domina vendite globali - ma i Conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi modelli 2018 : L'iconico iPhone X guida le classifiche di vendite a livello globale ma per Apple i conti nei primi mesi del 2018 non tornano completamente perchè la somma delle vendite dei nuovi modelli non pareggia ...

App iPhone e iPad - le migliori del 2018 seCondo Apple : Se l’anno scorso avevamo sbancato gli Apple Design Awards con due applicazioni italiane (Bear e AirMail 3), nel 2018 l’Italia rimane a bocca asciutta in uno dei premi più ambiti per quanto riguarda il design e innovazione nel mondo della Mela. Dopo aver svelato le novità dei propri sistemi operativi, tra cui anche il prossimo iOS 12, Apple ha premiato le capacità artistiche e le competenze tecniche degli sviluppatori di mezzo mondo, ...

Screen Time - Apple vuole Controllare la dipendenza da smartphone Con un’app. Sarà sufficiente? : Il nostro smartphone ci offre la possibilità di interagire nelle più disparate modalità con utenti web di tutto il pianeta. Il paradosso è che mentre siamo connessi virtualmente col mondo facciamo sempre più fatica a vivere le relazioni reali. Mentre scrivo questo articolo sono in viaggio e nella carrozza del treno c’è una cosa che accomuna tutti i passeggeri, un telefonino ad altezza naso. Chat, social, hangouts, app games sono solo alcune ...

Tim Cook - CEO di Apple : “questione privacy completamente fuori Controllo” : L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha rilasciato un’intervista alla CNN in cui ha espresso la sua opinione su diversi aspetti che riguardano la tecnologia in generale e altre sui dispositivi della mela morsicata. Ha dichiarato, giustamente, che “le questioni relative alla privacy sono totalmente fuori controllo“. Tim Cook: questione privacy fuori controllo Per il CEO “l’autoregolamentazione è la ...

Apple - a settembre arriva iPhone X ‘eConomico’ : Indietro 6 giugno 2018 2018-06-06T11:51:25+00:00 ROMA – Bisognerà aspettare settembre per i nuovi dispositivi targati Apple. Photo Credits: profilo Twitter @OnLeaks Tra questi, una versione economica di iPhone X. Il melafonino sarà uguale a quello che già c’è in commercio ma con alcune differenze: il display sarà da 6 pollici e avrà una sola fotocamera. Il […] L'articolo Apple, a settembre arriva iPhone X ‘economico’ proviene da NewsGo.

La Apple TV 4K si rinnova Con il nuovo tvOS 12 : Apple, in collaborazione con l' International Space Station National Lab e il centro per il progresso della scienza nello spazio degli Stati Uniti , ha annunciato nuove panoramiche aeree scattate ...

Apple - dipendenza da iPhone : arriva l’app Conta-minuti : Apple mette in campo nuovi strumenti per “limitare la dipendenza da smartphone”. Si tratta di una risposta diretta agli azionisti che quest’anno più volte hanno espresso preoccupazione per il nuovo “disturbo” che rischia di colpire soprattutto i più giovani. Nell’ultimo aggiornamento del sistema operativo Ios, quello per iPhone e iPad, è stata introdotta la funzionalità App Limits che tiene traccia del tempo ...

Apple riparte da iOS 12 e lancia i "messaggi su iCloud" Con iOS 11.4 : L'aggiornamento a iOS 12 arriva solo in autunno ma Apple lo ha già reso disponibile per tutti gli sviluppatori. La nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad è pensata per rendere più veloci...