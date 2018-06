Comuni al voto in Emilia-Romagna | alle 12 affluenza del 21 | 8%

Voto in 760 Comuni : affluenza in crescita. Test di conferma per Lega e M5S : È del 19,82% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe, alle ore ...

Roma - al voto in 16 Comuni due Municipi in bilico : Urne aperte, dalle 7 alle 23 di oggi, per il rinnovo di due Municipi della Capitale , Montesacro e Ostiense-Garbatella, e sedici comuni della Città metropolitana, di cui cinque con più di 15 mila ...

In Sicilia domani al voto 138 Comuni. La quinta volta di Bianco : Palermo, 9 giu. , askanews, Sono 138 i comuni che domenica 10 giugno, dalle 7 alle 23, andranno alle urne in Sicilia per il rinnovo delle amministrazioni. Di questi, 5 sono capoluoghi di provincia , ...

Elezioni amministrative 2018 : ecco i Comuni al voto domenica 10 giugno : Elezioni comunali, sono 6.749.654 gli italiani chiamati al voto domenica 10 giugno, dalle 7 alle 23, per scegliere sindaco e giunta di 761 Comuni. Le

Elezioni amministrative 2018 : ecco i Comuni al voto domenica 10 giugno : Elezioni comunali, sono 6.749.654 gli italiani chiamati al voto domenica 10 giugno, dalle 7 alle 23, per scegliere sindaco e giunta di 761 Comuni. Le

Elezioni Comunali - in Abruzzo domenica 31 Comuni al Voto : Teramo - In Abruzzo saranno 31 su 305 i comuni che andranno al Voto domenica 10 giugno per rinnovare i consigli Comunali: un capoluogo di provincia, Teramo; due con popolazione superiore ai 15mila abitanti, Teramo appunto e Silvi; sei per motivi diversi dalla scadenza naturale: Lucoli, Massa D'Albe, Montorio al Vomano, Nereto, Silvi e Teramo. Dei 31 comuni cinque sono in provincia di Chieti, sette in quella di L'Aquila, nove in quella ...

Elezioni amministrative 2018 : ecco i Comuni al voto domenica 10 giugno : Elezioni comunali, sono 6.749.654 gli italiani chiamati al voto domenica 10 giugno, dalle 7 alle 23, per scegliere sindaco e giunta di 761 Comuni. Le

Elezioni amministrative del 10 giugno - al voto 761 Comuni : le sfide nelle 20 città capoluogo : Domenica 10 giugno i cittadini di 761 comuni italiani saranno chiamati al voto per l'elezione dei sindaci. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Al voto anche 20 comuni capoluoghi di provincia, di cui uno (Ancora) capoluogo di regione. Ecco tutte le principali sfide delle Elezioni amministrative di domenica.Continua a leggere

Amministrative 2018 - ecco i Comuni al voto : Domenica 10 giugno seggi aperti per scegliere il sindaco di 761 amministrazioni; in caso di ballottaggio nelle città con oltre 15mila abitanti si tornerà alle urne il 24 giugno

Aperto un dibattito interno sull'analisi del voto dei Circoli PD dell'Unione dei Comuni di Monte Con : Non siamo riusciti a dare la speranza di un mondo migliore, di una Italia migliore. Oggi, l'incognita della formazione del nuovo governo e del nuovo ruolo che il Partito è chiamato a svolgere, dopo ...

Elezioni - Comuni del napoletano chiamati al voto : ecco candidati a sindaco e liste : ... La Città che vogliamo, Insieme per Brusciano, Prima Brusciano, Brusciano Libera, Forza Brusciano, Rinascimento Bruscianese, Orgoglio Campano, Peppe Montanile , Brusciano Cambia, La politica per ...

Patto di desistenza nei Comuni al voto : M5S si scansa - largo alla Lega : Prove di polo unico. Al di là degli scaltri infingimenti delle clausole contrattuali di governo, infatti, Lega e Movimento Cinque Stelle si muovono ormai da tempo come un'unica falange armata al ...

772 i Comuni chiamati al voto domenica 10 giugno : dove si vota : Ben 772 comuni sono chiamati al voto domenica 10 giugno nelle regioni a statuto ordinario per l’elezione diretta i sindaci

Elezioni : in Veneto il 10 giugno 46 i Comuni al voto - oltre 500 mila gli elettori : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) - Sono 46 i Comuni della Regione Veneto in cui si andrà a votare il 10 giugno. Si voterà in dieci Comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, (in programma il 24 giugno