Comunali | urne chiuse | inizia lo spoglio Affluenza alle 23 attorno al 60%

Elezioni Comunali - urne chiuse. Al via lo spoglio : Affluenza in aumento per le Elezioni comunali. Sia nella rilevazione delle 12 (19.82%) che in quella delle 19 (44.05%) i dati sono più alti rispetto alle consultazioni omologhe (rispettivamente 14.48% e 40.03%). I dati, specifica il Viminale, non tengono conto della Sicilia. Le urne si sono chiuse alle ore 23 ed i risultati arriveranno nella notte. Come da tradizione affluenza più alta al nord mentre il fanalino di coda è la Basilicata. Al voto ...

Elezioni Comunali : urne chiuse. Alle 19 ha votato il 44% degli aventi diritto : In base ai dati raccolti dal Viminale, Alle 19 l'affluenza Alle urne nei 623 comuni che non includono la Sicilia è stata pari al 44%, in crescita rispetto a cinque anni fa quando però si votava su due giorni. Spicca fra tutte la Liguria: qui l'affluenza Alle 19 ha superato il 48%.Si vota fino Alle 23, lo scrutinio avrà inizio subito dopo. Quello di oggi è il primo importante test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5S-Lega.I ...

Comunali - si vota in 761 Comuni : alle 19 affluenza del 40 per cento. Più elettori alle urne rispetto alle elezioni del 2013 : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno (da cui è esclusa la Sicilia perché a statuto speciale), alle 19 l’affluenza registrata è stata del 44 per cento. alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 19, la percentuale era stata del 40,03 per cento. alle 12 l’affluenza era stata del 19,82 ...

Elezioni Comunali 10 Giugno 2018 - tutti i dati dell’affluenza alle urne alle ore 19 città per città [ELENCO] : E’ in calo l’affluenza alle urne per le Elezioni Comunali di oggi, Domenica 10 Giugno 2018: si vota in centinaia di comuni in tutt’Italia, e l’ultimo dato sull’affluenza alle urne delle ore 19:00 è inferiore al 44% in Italia. Le urne chiuderanno alle ore 23:00 di questa sera. alle precedenti Comunali del 2013, alla stessa ora aveva votato poco più del 40% degli elettori ma in quell’occasione si sarebbe ...

Comunali : oggi alle urne in 760 comuni - 6 - 7 milioni di elettori. Alle 12 ha votato il 19 - 82% : L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica.Si vota anche in Sicilia e in Sardegna: nella prima riguarderà 138 comuni, in ...

Come si vota alle elezioni Comunali 2018/ Amministrative : urne aperte dalle ore 7 : 00 di questa mattina : Come si vota alle elezioni comunali 2018 Amministrative: urne aperte dalle ore 7:00 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Elezioni Comunali - si vota in 760 comuni : alle urne 6 - 7 milioni di elettori : In 760 comuni italiani si torna oggi al voto per eleggere sindaci e consigli comunali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. I seggi resteranno aperti...