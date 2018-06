Comunali | Salvini | #oggivotoLega Martina | grave spot a seggi aperti

ansa

: Salvini, #oggivotoLega. Martina, grave spot a seggi aperti #Amministrative2018 - Agenzia_Ansa : Salvini, #oggivotoLega. Martina, grave spot a seggi aperti #Amministrative2018 - mimmogammella2 : RT @tg2rai: Seggi aperti fino alle 23 per il rinnovo di 761 amministrazioni comunali. Quasi 7 milioni al voto. Test elettorale per tutte le… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Salvini, #oggivotoLega. Martina, grave spot a seggi aperti #Amministrative2018 -

(Di domenica 10 giugno 2018) "Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega - dice in un tweet il ...