Comunali | oggi alle urne in 760 comuni | 6 | 7 milioni di elettori Alle 12 ha votato il

catanzaro.weboggi

: Oggi migliaia di cittadini veneti votano per il rinnovo delle loro Amministrazioni comunali. Non importa come votat… - zaiapresidente : Oggi migliaia di cittadini veneti votano per il rinnovo delle loro Amministrazioni comunali. Non importa come votat… - GiovanniToti : Oggi si #vota in 763 #comuni italiani per eleggere i #sindaci e rinnovare i consigli comunali. Votare è un… - EGardini : Gli elettori di quasi 800 comuni oggi vanno al voto per scegliere il proprio sindaco. Buon voto a tutti. #vota… -

(Di domenica 10 giugno 2018) L'incognita è l'astensionismo, tra la disaffezione alla politica e il bel tempo estivo annunciato proprio per domenica.Si vota anche in Sicilia e in Sardegna: nella prima riguarderà 138, in ...