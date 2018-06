Comunali | chiuse le urne Liguria | l’affluenza “tiene” | 60 | 86%

Comunali : urne chiuse - inizia lo spoglio. Affluenza alle 23 attorno al 60% : Attesa per i primi risultati. Nei capoluoghi di provincia 14 amministrazioni uscenti sono di centrosinistra, 3 del centrodestra, 1 del Movimento Cinquestelle - urne chiuse alle 23 e via allo spoglio ...

Comunali - chiuse le urne. Liguria - affluenza al 60 - 86% alle 23 : I seggi sono stati aperti dalle 7 alle 23, subito dopo è incominciato lo spoglio. Oltre 125mila gli elettori in Liguria, affluenza in aumento in tutta Italia |

Elezioni Comunali - urne chiuse. Al via lo spoglio : Affluenza in aumento per le Elezioni comunali. Sia nella rilevazione delle 12 (19.82%) che in quella delle 19 (44.05%) i dati sono più alti rispetto alle consultazioni omologhe (rispettivamente 14.48% e 40.03%). I dati, specifica il Viminale, non tengono conto della Sicilia. Le urne si sono chiuse alle ore 23 ed i risultati arriveranno nella notte. Come da tradizione affluenza più alta al nord mentre il fanalino di coda è la Basilicata. Al voto ...

Elezioni Comunali : urne chiuse. Alle 19 ha votato il 44% degli aventi diritto : In base ai dati raccolti dal Viminale, Alle 19 l'affluenza Alle urne nei 623 comuni che non includono la Sicilia è stata pari al 44%, in crescita rispetto a cinque anni fa quando però si votava su due giorni. Spicca fra tutte la Liguria: qui l'affluenza Alle 19 ha superato il 48%.Si vota fino Alle 23, lo scrutinio avrà inizio subito dopo. Quello di oggi è il primo importante test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5S-Lega.I ...