Comunali | aperti i seggi per quasi 7 mln Alle urne in 760 Comuni | 20 capoluoghi di

Comunali 2018 : alle 19 affluenza oltre il 44%. Seggi aperti fino alle 23 - appelli al voto : Dato in aumento rispetto alla precedente tornata. I comuni chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli Comunali e circoscrizionali sono 760. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Salvini su Twitter: #oggivotoLega. Martina attacca: grave spot a Seggi aperti...

Comunali : Salvini - #oggivotoLega. Martina - grave spot a seggi aperti : "Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega - dice in un tweet il ...

Elezioni Comunali 2018 : seggi aperti - si vota fino alle 23. DIRETTA - : Al via il voto in 760 comuni per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Sono chiamati alle urne quasi 7 milioni di elettori. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. ...