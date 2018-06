Comunali | alle 23 chiusi seggi | primi dati affluenza in calo

Comunali - aperti i seggi per quasi 7 mln Alle urne in 760 Comuni - 20 capoluoghi di provincia : Roma - Sono stati aperti regolarmente Alle ore 7 i seggi nei 760 Comuni al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli Comunali. Sono chiamati Alle urne quasi 7 milioni di elettori (6 milioni 744.087). I seggi rimarranno aperti fino Alle ore 23. Venti i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione elettorale. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Sul totale dei Comuni al voto si contano 109 ...

L’affluenza finale alle elezioni Comunali è del 61 per cento - un punto in più rispetto a quelle del 2017 : L’affluenza finale alle elezioni comunali – esclusa la Sicilia, dove si vota in 19 comuni – è stata del 61,1 per cento, un dato po’ più alta rispetto a quelle del 2017, quando alla stessa ora fu del 60 per The post L’affluenza finale alle elezioni comunali è del 61 per cento, un punto in più rispetto a quelle del 2017 appeared first on Il Post.

Comunali : urne chiuse - inizia lo spoglio. Affluenza alle 23 attorno al 60% : Attesa per i primi risultati. Nei capoluoghi di provincia 14 amministrazioni uscenti sono di centrosinistra, 3 del centrodestra, 1 del Movimento Cinquestelle - urne chiuse alle 23 e via allo spoglio ...

Elezioni Comunali : urne chiuse. Alle 19 ha votato il 44% degli aventi diritto : In base ai dati raccolti dal Viminale, Alle 19 l'affluenza Alle urne nei 623 comuni che non includono la Sicilia è stata pari al 44%, in crescita rispetto a cinque anni fa quando però si votava su due giorni. Spicca fra tutte la Liguria: qui l'affluenza Alle 19 ha superato il 48%.Si vota fino Alle 23, lo scrutinio avrà inizio subito dopo. Quello di oggi è il primo importante test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5S-Lega.I ...

Elezioni Comunali in diretta. Seggi chiusi - via allo spoglio. Alle 19 affluenza in crescita al 44% Diretta : Seggi chiusi e via allo spoglio in 760 comuni italiani. È del 44,05% l'affluenza Alle 19 in 623 comuni al voto per l'elezione del sindaco. Un dato in aumento, visto che Alle precedenti Elezioni negli ...

