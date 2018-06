Comunali | alle 12 affluenza al 19 | 8% Seggi aperti fino alle 23 | appelli al voto

Elezioni Comunali 2018 - affluenza in aumento. Alle 12 nel Milanese al voto il 17 - 25 per cento : affluenza in aumento Alle ore 12 per le amministrative rispetto alla precedente tornata elettorale. A mezzogiorno infatti nei 12 comuni milanesi chiamati Alle urne l'affluenza è stata del 17,25 per ...

Come si vota alle elezioni Comunali 2018/ Amministrative : urne aperte dalle ore 7 : 00 di questa mattina : Come si vota alle elezioni comunali 2018 Amministrative: urne aperte dalle ore 7:00 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 23:00 di oggi, subito dopo lo spoglio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Come e dove si vota alle elezioni Comunali : I seggi sono aperti dalle 7 alle 23, e il sistema di voto cambia a seconda che si abiti in un comune con più o meno di 15mila abitanti: tutte le cose utili da sapere The post Come e dove si vota alle elezioni comunali appeared first on Il Post.

ELEZIONI Comunali AMMINISTRATIVE 2018/ Ultime notizie : M5s senza lista a Vicenza - sarà "alleanza" con la Lega? : ELEZIONI COMUNALI 2018, Ultime notizie AMMINISTRATIVE: il rebus alleanza-scontro tra M5s e Lega, insieme al Governo divisi alle urne. Tutte le curiosità dei 761 Comuni al voto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:51:00 GMT)

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI Comunali 2018/ Amministrative : lo spoglio subito dopo la chiusura : COME si VOTA ALLE ELEZIONI Amministrative 2018: quando e dove si VOTA ALLE COMUNALI, la scheda elettorale e gli eventuali ballottaggio. Comuni sup/inf ai 15mila abitanti, cosa cambia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:48:00 GMT)

Brindisi - “fu sostenuto dai mafiosi ma non li favorì” : ex ‘impresentabile’ assolto torna candidato alle Comunali : Era “contiguo” e “vicino” a due fratelli che capeggiavano un gruppo mafioso. Da loro ottenne voti e protezione, ma poi non fece nulla per favorirli dopo essere stato eletto. La sua carriera politica era stata stoppata dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale, che lo avevano portato ad essere incluso anche nella lista degli impresentabili stilata dalla presidente della commissione ...

Come e quando si vota alle elezioni Comunali di domani : Si vota dalle 7 alle 23, e per i comuni con più di 15mila abitanti è previsto un ballottaggio: le cose utili da sapere The post Come e quando si vota alle elezioni comunali di domani appeared first on Il Post.