Comunali | a Qualiano Napoli compravendita di voti per 30 euro o per un buono per tre

(Di domenica 10 giugno 2018) Un compenso dai 30 ai 50per “conquistare”. Per questo 7 persone sono state denunciate a, in provincia di, dove sono in corso le elezioni amministrative. I carabinieri contestano il reato di associazione a delinquere finalizzata a promettere denaro o utilità varie per conseguire vantaggi elettorali. Tutte le persone denunciate sono residenti in case popolari nel Comune alle porte di. Tra gli indagati un operaio 52enne digià noto alle forze dell’ordine, un 58enne, un 35enne, un 37enne, tutti del luogo disoccupati e già noti, un 45enne di Villaricca già noto, due 22enni e una 18enne, tutti incensurati. Ierano indirizzati verso un candidato consigliere e un candidato sindaco. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 37enne ha consegnato 50alla 18enne e ad uno dei 22enni e 30all’altro; alla vista dei militari è ...