Comunali 2018 - diretta risultati : affluenza in calo al 61%. Avelllino - centrosinistra avanti : Elezioni Comunali 2018, seggi chiusi e via allo spoglio in 760 comuni italiani. L'affluenza finale, in base ai dati di 565 comuni, è del 61%, contro il 66,9% delle precedenti elezioni...

Vicenza - Ancona - Imola : Risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali : Treviso - avanti centrodestra con Conte : Risultati Imola, Ancona, Vicenza e Treviso: Elezioni Comunali Amministrative 2018 in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Le ultime notizie sul voto: i nomi dei nuovi sindaci eletti

Pisa - Siena e Massa : risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Toscana e Umbria : Terni - Centrodestra avanti : Elezioni Comunali 2018, risultati Siena, Terni e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota

Catania - Messina - Siracusa : Risultati Elezioni Comunali 2018/ Exit Poll Sicilia : Trapani - Tranchida oltre 50% : Elezioni Comunali 2018, Risultati Catania, Messina e tutti i 137 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota

Sondrio e Brescia - Risultati Elezioni Comunali 2018/ Exit Poll - Lombardia : Aurizzi sindaco di Piazzolo : Elezioni Comunali 2018, Risultati Brescia, Sondrio e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota

Risultati Catania live - Elezioni Comunali 2018 - : Cominciato lo spoglio a Catania , uno dei 138 comuni chiamati alle urne in Sicilia per eleggere sindaci consiglieri Comunali. L'affluenza alle urne, alle ore 19, è stata del 36,09%. I Risultati - ...

Viterbo e Avellino - Risultati Elezioni Comunali 2018/ Exit Poll - Lazio e Campania : Pizza al 40% : Elezioni Comunali 2018, Risultati di tutti i 140 Comuni tra Lazio e Campania: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota

RISULTATI ELEZIONI Comunali 2018 EXIT POLL/ Ultime notizie Amministrative diretta : affluenza e voti dei Comuni : ELEZIONI Amministrative 2018, diretta live COMUNALI: Ultime notizie e RISULTATI, affluenza ed EXIT POLL dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione. In attesa dei primi EXIT POLL ufficiali con i dati del Viminale, emergono le prime affluenze finali nei 761 Comuni al voto: a metà spoglio il dato registra un 60,08%, al momento in calo rispetto alle Ultime Amministrative che segnavano il 66,05% degli aventi diritto al ...

Comunali 2018 : alle 19 affluenza oltre il 44%. Seggi aperti fino alle 23 - appelli al voto : Dato in aumento rispetto alla precedente tornata. I comuni chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli Comunali e circoscrizionali sono 760. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Salvini su Twitter: #oggivotoLega. Martina attacca: grave spot a Seggi aperti...

