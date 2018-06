Compra un gelato in un bar di Palermo e ci trova un dito mozzato

Palermo - Compra un gelato in un bar e dentro ci trova un pezzo di dito : Brutta avventura per un palermitano che ha trovato un dito mozzato in un gelato comprato in un bar della città. Quel dito apparteneva a uno degli impiegati che si era tranciato di netto una falange mentre lavorava. Ma a quanto pare nessuno si era preoccupato di cercare quel pezzo di dito finito tra i gelati.Continua a leggere