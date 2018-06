Command and Conquer : Rivals è il nuovo strategico mobile EA dall’E3 2018 : Command and Conquer: Rivals è un nuovo titolo strategico 1VS1 targato Electronic Arts per dispositivi mobili Android e iOS, presentato durante l'E3 2018. L'articolo Command and Conquer: Rivals è il nuovo strategico mobile EA dall’E3 2018 proviene da TuttoAndroid.

E3 2018 : annunciato Command and Conquer : Rivals : Oggi EA Play ha annunciato l'arrivo di Command and Conquer: Rivals in occasione dell'E3 2018.Si tratta di un RTS competitivo che presenta battaglie 1v1 e che sarà disponibile solamente su dispositivi mobili.Gli utenti Android potranno registrarsi per una pre-alpha e iniziare a giocare da oggi, mentre non ci sono dettagli per la versione iOS.Read more…

Fallita rapina milionaria a Sassari - ritrovate bruciate auto Commando : Fallita rapina milionaria a Sassari, ritrovate bruciate auto commando Oltre 10 uomini armati hanno sfondato i cancelli della sede dell’istituto di vigilanza Mondialpol e hanno esploso centinaia di colpi. Una guardia giurata che stava uscendo si è salvata per miracolo. Malviventi messi in fuga da un’auto della polizia. ...

Stazione Spaziale : Luca Parmitano sarà Commander della ISS - “emozione grandissima e inaspettata” : Il prossimo anno l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione. La notizia non è certo nuova, la missione è stata annunciata a dicembre del 2016 durante il vertice interministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltosi a Lucerna in Svizzera. Quello che ancora non si sapeva è che Luca Parmitano in quella missione svolgerà anche il ruolo di comandante della ...

Camorra - a 16 anni fa già parte del Commando killer del clan : arrestato : A 16 anni un adolescente ha la testa rivolta alla scuola, al futuro, allo sport e alle ragazze. Ma nelle terre di Camorra la «normalità» è sovvertita da un ordine diverso. Ed è facile che, nonostante ...

Gioielli razziati - il Commando a processo : CREMONA - Rubati a Cremona, messi all'asta in Francia e in parte ritrovati in Belgio. Si sono spinte sin qui le indagini della polizia stradale sul maxi furto di un campionario di Gioielli e pietre ...

Jeep Grand Commander debutta al Salone Auto China 2018 : Il Grand Commander è uno Sport Utility Vehicle molto spazioso e ben equipaggiato con la sua lunghezza di 4,87 metri che si colloca un gradino sopra al Grand Cherokee , 4,83 metri, ma disponibile in ...

Jeep Grand Commander - In Cina debutta la Suv a sette posti : Dopo mesi di anticipazioni la Jeep ha presentato ufficialmente la nuova Grand Commander al Salone di Pechino. La Suv a sette posti propone un'estetica derivata dalla concept Yuntu e, nella gamma cinese del costruttore americano, si posizionerà ben al di sotto della Grand Cherokee con una forbice di prezzi tra i 279.800 e i 409.800 yuan, ovvero tra i 36.330 e i 53.174 euro. L'offerta si comporrà di otto diversi allestimenti, tutti ...

Nigeria - strage in chiesa durante la Messa/ Ultime notizie : Commando armato uccide due preti e 17 fedeli : Un commando armato è entrato in una chiesa Nigeriana durante la celebrazione della Messa e ha ucciso due sacerdoti massacrando poi almeno 17 fedeli(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Orrore al termine della Messa : sacerdote messicano ucciso da un Commando : Un sacerdote messicano è stato ucciso durante la giornata di ieri al termine della Santa Messa. Juan Miguel Contreras Garcia, secondo le prime ricostruzioni, è stato freddato da un commando nella parrocchia di San Pio da Pietrelcina di Tlajomulc.Il prete, che aveva solo trentare anni, pare si trovasse nella Chiesa interessata dall'episodio per sostituire un altro parroco che aveva ricevuto minacce di morte dai gruppi criminali della zona. Le ...

Assalto al caveau con una ruspa - rapina da 8 milioni di euro : preso il Commando : La rapina, messa in atto con metodi paramilitari da un gruppo di malviventi armati di mitra e forniti di sofisticate apparecchiature elettroniche, fruttò un bottino superiore ad 8 milioni di euro. Oggi sono arrivati gli...

Assalto al caveau - arrestato il Commando : 9.44 La Polizia ha arrestato la banda che a dicembre 2016 avrebbe rapinato il caveau dell'istituto di vigilanza "Sicurtransport" di Catanzaro.La rapina, realizzata con metodi paramilitari e sofisticate apparecchiature elettroniche, fruttò oltre 8 milioni di euro. Contestata l'aggravante del metodo mafioso, poiché parte del bottino fu corrisposta alle famiglie 'ndranghetiste influenti nella zona. Secondo gli inquirenti ci fu un'aleanza tra ...

Preso il Commando del caveau a Catanzaro - parte del bottino finito alla ndrangheta : La Polizia di Stato ha arrestato i componenti di un gruppo criminale responsabile della rapina compiuta nel dicembre 2016 al caveau dell'istituto di vigilanza Sicurtransport di Catanzaro. La rapina, messa in atto con metodi paramilitari e l'uso di mitra e sofisticate apparecchiature elettroniche, fruttò oltre 8 milioni di euro. L'assalto suscitò particolare allarme in quanto gli esecutori sfondarono con un potente mezzo cingolato i ...

Assalto caveau Catanzaro - preso Commando che agì con armi pesanti - : Il colpo che nel dicembre del 2016 fruttò un bottino di 8 milioni di euro fu condotto con metodi paramilitari. Contestata l'aggravante del metodo mafioso: parte del bottino alla famiglie mafiose della ...