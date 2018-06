“Come un film horror” Cosa c’era nel suo cono gelato Lui è svenuto | poi l’immediato

caffeinamagazine

(Di domenica 10 giugno 2018) La notizia ci ha messo poco a fare il giro dei social e del web in generale, perché ha lasciato tutti di stucco e ci si è ritrovati improvvisamente in una faccenda che sembrava perfetta per il migliore deihorror. Si può definire a tutti gli effetti “una sorpresa” choc, perché dentro alappena acquistato in una gelateria a Palermo, nella zona di Passo di Rigano, all’interno delun cliente ha trovato un dito mozzato. Sì, avete capito bene: un dito mozzato. Immaginate di ritrovarvi voi in quella situazione… Alla vista del dito, proprio mentre stava mangiando, l’uomo è quasie poco dopo è riuscito a chiamare i Carabinieri per segnalare subito quanto accaduto. La storia è stata pubblicata sul Giornale di Sicilia. I militari hanno interrogato i proprietari e i dipendenti del locale e hanno scoperto che uno degli impiegati si era ...