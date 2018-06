Come fotografare al tramonto con lo smartphone | le 10 regole

vanityfair

(Di domenica 10 giugno 2018) «Cogli l’attimo». Ecco cosa sembra suggerirci la luce perfetta della golden hour. Poco prima che il sole tramonti la luce si trasforma in un vestito ideale per ogni soggetto e invita il fotografo a giocare con ombre, riflessi e messe a fuoco. Un’ispirazione che va oltre la classica foto del cielo incendiato daloffrendoci la possibilità di immortalare scene morbide e romantiche. E Samsung, che con Galaxy S9 e S9+ ha presentato le sue fotocamere più avanzate, ha pensato che fosse l’ora perfetta per metterle alla prova. LEGGI ANCHEI consigli di Instagram per un video a effetto L’obiettivo a doppia apertura focale che si regola in base alla luce è il gioiello montato sui nuoviSamsung. Imitando il movimento dell’iride dell’occhio umano si dilata in condizioni di poca luce restituendo colori vividi anche in penombra. Al contrario ...