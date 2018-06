Com' è «Beautiful» il pensiero di Sergio Ricossa

Ricordate il Clarke Garrison di Beautiful? Una fine ignobile - Come ha ridotto la moglie italiana / Guarda : Ricordate il Clarke di Beautiful ? Era l'attore Daniel McVicar , americano, noto nella tv italiana anche per aver partecipato a Notti sul ghiaccio e L'Isola dei famosi. In Italia, a Torino, si è ...

Beautiful - anticipazioni americane : BILL muove i figli Come pedine! : Le puntate americane di Beautiful in onda in questo periodo sulla CBS sono caratterizzate da un BILL Spencer sempre più invaghito (o ossessionato?) di Steffy Forrester, nonostante proprio lei sia stata sino ad ora la moglie di suo figlio Liam. “Dollar BILL” ha ormai superato i problemi legati al tentativo di omicidio che lo ha interessato in qualità di vittima e, appurato alla fine di un grande giallo che la colpevole è stata Taylor ...

“Ohhh!”. Beautiful - due notizie in un colpo solo : dopo anni torna Taylor - ma non è più Come la ricordiamo. I fan avranno un sussulto : ecco Com’è adesso : Anche chi non segue con costanza Beautiful avrà sentito parlare e visto almeno una volta Taylor Hayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall’attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Due notizie in un colpo solo: dopo l’addio al set di Beautiful nel 2014, la ...

Beautiful - puntate americane : il terzo inComodo : Anticipazioni Beautiful, trame americane: Sally e Thomas di nuovo insieme Il successo di Beautiful, che va in onda da più di trent’anni ormai, non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che presto ci sarà un ritorno di fiamma e, soprattutto, un nuovo matrimonio. Thomas, trasferitosi da tempo a New York per stare vicino a Caroline e al figlio Douglas, tornerà a Los Angeles e chiederà a Sally di ...

“Rifattissima”. Avete più visto Brooke di Beautiful? Katherine Kelly Lang è ovviamente cambiata in più di 30 anni di soap e di recente è stata accusata di aver esagerato coi ritocchini. Parlano le foto : Com’è oggi - a 57 anni : Avete più visto Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful? È stata ospite al Maurizio Costanzo Show e se vi siete persi la puntata e, soprattutto, Avete bene in mente come era l’attrice, bè, probabilmente fisserete le sue nuove fotografie strizzando più e più volte gli occhi e finirete col credere alle recenti accuse che le sono state mosse: i famosi ritocchini. Sembra parecchio più giovane dei 56 – quasi 57 – che ...