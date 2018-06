Colpo di scena al G7 | Trump non firma il documento finale | Traditi dal Canada

G7 - Colpo di scena : Trump firma il documento ma poi si ritira | : Il presidente americano su Twitter smonta tutto: si dissocia dalle conclusioni del vertice e definisce Justin Trudeau "un disonesto e un debole". L'Europa prova a smorzare i toni: "Ci atteniamo al ...

Colpo di scena al G7 - Trump ritira la firma e attacca Trudeau : “Debole e disonesto” : Colpo di scena al G7, Trump ritira la firma e attacca Trudeau: “Debole e disonesto” Quando tutti i leader stavano volando verso i rispettivi Paesi, Donald Trump ha mandato tutto all’aria definendo il padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, un “Debole e disonesto”, e aggiungendo di avere dato ordine ai suoi di levare […] L'articolo Colpo di scena al G7, Trump ritira la firma e attacca Trudeau: “Debole e disonesto” proviene da ...

Colpo di scena al G7 - Trump ritira la firma e attacca Trudeau : “Debole e disonesto” : Quando tutti i leader stavano volando verso i rispettivi Paesi, Donald Trump ha mandato tutto all’aria definendo il padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, un “Debole e disonesto”, e aggiungendo di avere dato ordine ai suoi di levare la firma dalla dichiarazione finale dei leader del G7.Continua a leggere

G7 - Colpo di scena finale. Trump non firma - minaccia dazi e attacca Trudeau : è disonesto : colpo di scena a G7 ormai concluso: Donald Trump in una rabbiosa risposta al premier canadese Justin Trudeau che durante la sua conferenza stampa conclusiva del summit aveva criticato i dazi unilaterali americani, ha ritirato nella notte con una decisione-shock la firma degli Usa dal comunicato congiunto che solo poche ore prima era stato a fatica composto dai sette grandi, minacciando altri dazi contro gli alleati. Un G7 falimentare. ...

G7 - Colpo di scena finale : Trump non firma - minaccia dazi e attacca Trudeau : è disonesto : colpo di scena a G7 ormai concluso: Donadl Trump in una rabbiosa risposta al premier canadese Justin Trudeau che durante la sua conferenza stampa conclusiva del summit aveva criticato i dazi unilaterali americani, ha ritirato nella notte con una decisione-shock la firma degli Usa dal comunicato congiunto che solo poche ore prima era stato a fatica composto dai sette grandi, minacciando altri dazi contro gli alleati. Un G7 falimentare. ...

G7 - chiusura con Colpo di scena : Trump prima firma il documento finale. Poi ritira l'appoggio : Teleborsa, - Donald Trump spiazza , ancora una volta, tutti. Lo strappo si consuma, a sorpresa, nella notte, direttamente dall'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti che fa retromarcia al ...

Colpo di scena : Sembrava davvero fosse scoppiata l'estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L' alta pressione africana di ...

Colpo di scena al G7 - Trump annulla tutto e attacca Trudeau : “Debole e disonesto” : L’unità del G7 è finita ieri sera, quando in Italia era passata da poco l’una di notte, con un tweet che il presidente Trump ha inviato direttamente dall’Air Force One che lo portava a Singapore: «Sulla base delle false dichiarazioni di Justin durante la sua conferenza stampa, e il fatto che il Canada sta imponendo massicce tariffe doganali ai nost...

Juventus - Colpo di scena : il Torino vuole Marchisio : Juventus, colpo DI scena- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa”, il Torino starebbe pensando seriamente a Claudio Marchisio. Come anticipato nei giorni scorsi, il rapporto tra il “Principino” e la Juventus potrebbe esser giunto al capolinea. I tifosi granata potrebbe aprire al bianconero, il quale ha sempre manifestato massimo rispetto per la storia […] L'articolo Juventus, colpo di ...

MotoGp - Colpo di scena nel futuro di Pedrosa : lo spagnolo medita un clamoroso ritiro! : La stampa tedesca è convinta che Dani Pedrosa annuncerà prima del Gp di Barcellona il proprio ritiro dalla MotoGp colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Dani Pedrosa, il pilota spagnolo infatti potrebbe annunciare nel week-end di Barcellona il ritiro dalla MotoGp. A riportarlo è la testata tedesca Speedweek.com, che svela come la Honda abbia cancellato tutte le interviste fissate per la giornata di giovedì 14 giugno a Barcellona proprio ...

Calciomercato Parma - Colpo di scena per l’attacco : mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Parma – Il Parma dopo la grande promozione nel campionato di Serie A si tuffa prepotentemente sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per disputare una stagione tranquilla. nelle ultime ore mossa a sorpresa per l’attacco, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’obiettivo per l’attacco porta a Mattia Destro del Bologna, il calciatore ha un contratto importante ...

F1 - Colpo di scena in casa Mercedes in vista del Gp del Canada : rinviato il debutto della power unit 2 : A causa di un problema emerso durante le procedure del controllo qualità, la Mercedes ha deciso di rinviare il debutto del motore 2 a Montreal La Mercedes e i suoi team clienti non useranno la power unit numero 2 in occasione del Gp del Canada, come era stato invece anticipato da Toto Wolff nei giorni scorsi. Dalla fabbrica di Brixworth hanno lanciato l’allarme per un problema emerso durante le procedure del controllo qualità, situazione ...

Ecco chi vince la finale : Colpo di scena ad Amici 2018 : Chi sarà il vincitore di Amici 2018? Le anticipazioni sulla finale di lunedì 11 giugno non possono rivelare alcun nome, questo lo sapete benissimo, ma possiamo comunque fare ipotesi e bilanci, al termine di un'edizione che, comunque, non ha particolarmente entusiasmato il pubblico. Sarà per risollevare gli ascolti, che comunque non sono stati deludenti, che la finale di Amici 2018 andrà in onda di lunedì? Nel weekend, soprattutto con il primo ...

Al nuovo GF VIP ci sarà anche lui : Colpo di scena nella casa! : Una valanga di nuovi nomi, possibili concorrenti, per il Grande Fratello VIP 2018! I partecipanti verranno scelti in queste settimane, magari così la squadra di autori e produttori potrà godersi qualche giorno di vacanza prima di ricominciare con la terza edizione VIP, a settembre. Si è appena conclusa, invece, la versione classica del reality show, anche se la mano di Barbara d'Urso si è sentita parecchio e quindi ci viene poco da parlare di ...